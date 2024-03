Predstavili Cocktu: Stranci su je zvali 'komunistička Coca-Cola'

Cockta je najpopularnije bezalkoholno gazirano piće na ovim prostorima, a prvi put je predstavljeno 8. ožujka 1952. godine u slovenskoj Planici. Bila je to verzija Coca-Cole, no, za razliku od nje, ne sadrži kofein niti ortofosfornu kiselinu. Vlasnik licencije slovenska je firma Kolinska iz Ljubljane. Nastala je kad je Emerik Zelinka pomiješao plodove šipka, vitamin C, različito ljekovito bilje i karamelizirani šećer te dobio slatkasto piće čiji je naziv izveden iz riječi "koktel". U prvoj godini proizvedeno je oko milijun litara, a početkom 1980-ih dostigla je prodaju od 37 milijuna litara godišnje. Cockta se svidjela i strancima koji su o njoj govorili kao o "komunističkoj Coca-Coli".

Udružili se Philips i Sony

Prvi CD player zvao se "Pinkeltje" i njegov prototip predstavili su 8. ožujka 1979. godine. Philips i Sony udružili su snage svojih inženjera čija je misija bila dizajnirati novi digitalni audiodisk. Istaknuti članovi tima bili su Kees Immink i Toshitada Doi. Nakon godine dana pokusa i diskusije izradili su tzv. Crvenu knjigu - audio standard kompaktnog diska. Philips je osmislio proizvodni proces, idejno baziran na Laserdiscu, a Sony je usavršio korekciju grešaka pri čitanju CD medija, čime je proizvod bio spreman za tržište. Masovna proizvodnja počela je 1982. godine.

CD je u početku bio zamišljen kao zamjena za gramofonsku ploču, a ne kao medij za spremanje podataka, što je postao tek poslije, 1985., standardom "Žuta knjiga". U lipnju 1985. predstavili su CD-ROM (read-only memory), a 1990. CD-R, namijenjen za snimanje. Ovaj optički medij za pohranu podataka koji se s njega čitaju laserom može pohraniti oko 80 minuta glazbe ili 700 MB podataka. Prvobitno je služio samo kao medij za prijenos glazbe, a poslije je postao medij za spremanje raznih vrsta podataka. Pojavom DVD-a 1996. dobili smo novi standard, a na njega su pohranjivali sadržaj šest ili više CD-ova.

Naš najpoznatiji pisac za djecu

Foto: Javno vlasništvo

Klasikom hrvatske dječje književnosti smatraju se djela Mate Lovraka, prema čijim su djelima snimljeni filmovi "Vlak u snijegu", "Družba Pere Kvržice" i "Anka". Pisac je rođen 8. ožujka 1899. u Velikom Grđevcu.

