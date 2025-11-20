Predstavljen program Adventa u Splitu: Ne znamo što je bolje, bogati ukrasi ili izvođači...

Advent u Splitu ove će godine započeti 29. studenoga, a program će se održavati na deset lokacija diljem grada, uz brojne novitete, nove ukrase, nastupe brojnih glazbenih imena te raznovrsne kulturne i obiteljske sadržaje, najavio je u četvrtak gradonačelnik Tomislav Šuta.

Šuta je ustvrdio kako će ovogodišnji Advent biti najbogatiji u posljednjih 20 godina.

- Kada kitimo bor, to je znak da će u Split uskoro doći toplina Božića, zajedništva i veselja. Ove godine program Adventa bit će bogatiji nego ikad. Počet ćemo 29. studenog, kada će u Đardinu biti upaljena prva adventska svijeća - rekao je Šuta.

Kugle visoke šest metara

Grad će ove godine biti okićen na novim lokacijama, uključujući Poljičku ulicu i Ulicu Domovinskog rata, a posebna atrakcija bit će velike kugle na ulazima u grad visoke šest metara. Osim toga, popularne splitske ulice poput Rive i Marmontove bit će okićene novim ukrasima, a istočni dio grada, od Stobreča do ulaza u Split, također će zasjati božićnim svjetlima.

Za financiranje Adventa iz gradskog proračuna izdvojeno je oko 450.000 eura, dok je za kićenje grada potrošeno 140.000 tisuća eura. Od tog iznosa, 30.000 eura financirao je Grad Split, a ostatak su osigurali sponzori, kaže Šuta.

Lorena Šipić, voditeljica manifestacija Grada Splita, najavila je da će na Mertojaku biti dječja zona s bogatim programom za djecu svakog vikenda.

- Svake subote do Božića splitski Promet organizirat će vožnje Božićnim autobusom s animacijama i poklonima za djecu, koji će polaziti u 10,30 sati ispred HNK-a do Mertojaka - rekla je Šipić.

Na Pjaci, Prokurativama i Zvončacu bit će održana brojna kulturna i glazbena događanja. Na Zvončacu će nastupiti popularni izvođači poput Nine Badrić, Ivana Zaka i grupe Colonija, dok će gastro kutak Šperun ponuditi nastupe Matka, Brane, Pece i mnoge akustične izvedbe.

- Na Kampusu će Studentski centar ranije početi program za mlade, koji uključuje nastupe Jole, Andree Šušnjare, Albine Grčić i mnogih drugih. Kampus je omiljeno mjesto za mlade, a ove godine bit će još bogatiji glazbenim sadržajem - dodala je Šipić.

Na Pjaci će se održavati glazbene večeri, a 23. prosinca obilježit će se 30. godišnjica pjesme "Ništa kontra Splita" Dina Dvornika, uz nastupe splitskih glazbenika. Na Badnjak će nastupiti klape, a na Svetog Stjepana Miroslav Škoro. Posljednji vikend pred Novu godinu na Pjaci će zabavljati Pavel i Vanna.

Za doček Nove godine na Rivi će nastupiti Baby Lasagna i Željko Bebek, a u kasnim noćnim satima posjetitelje će zabavljati DJ.

Brendiranje mediteranskog Adventa

Pročelnica Službe za razvoj grada Antonija Eremut Erceg naglasila je da Advent u Splitu već nekoliko godina nastoje brendirati kao mediteranski Advent, koji se od drugih Adventa razlikuje po tome što ne zahtijeva snijeg i zimske rekvizite.

- Naš Advent ne zahtijeva snijeg, sunčane naočale bit će češće potrebne nego zimske jakne, a šetajući Rivom, možda ćete moći obući i kratke rukave - rekla je Eremut Erceg uz napomenu da je slogan ovogodišnjeg Adventa "U to vrijeme godišta", koji simbolizira povratak tradiciji i obnovu zaboravljenih običaja.

Svi posjetitelji moći će pratiti najnovije informacije o događanjima na službenoj web stranici Adventa u Splitu, advent.split.hr, koja je nedavno puštena u rad.