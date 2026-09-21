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Predstavljena hit-slikovnica 'Suli u avanturi - superjunaci'

Piše Karolina Krčelić Marenić,
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Predstavljena hit-slikovnica 'Suli u avanturi - superjunaci'
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Foto: Profil
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Smijeh, veseli stihovi i dobro poznata žirafa Suli ispunili su u subotu Muzej grada Zagreba, gdje su Maja Šimleša i Sven Nemet predstavili šesti nastavak popularnog serijala 'Suli u avanturi - superjunaci'

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Nova slikovnica objavljena je u izdanju Profila, a kroz duhovitu priču i vedre ilustracije donosi još jednu pustolovinu o prijateljstvu, hrabrosti i prihvaćanju vlastitih nesavršenosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Eko slikovnica

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Eko slikovnica 00:47
Eko slikovnica | Video: MATIJA HABLJAK/PIXSELL

U novom nastavku Suli je, trčeći u japankama po kiši, uganula gležanj i dobila preporuku za odmor. SveZnaSuli propisala joj je terapiju i kratki odmor, no čim ju je društvo pozvalo i sunce zasjalo, Suli je već jurila na rolama. I, naravno, ponovno je pala.

Foto: Profil

Suli je nastala u vožnjama do jaslica

Autorica Maja Šimleša prisjetila se kako je lik omiljene žirafe nastao tijekom vožnji automobilom kroz jutarnje gužve do jaslica.

Svojoj kćeri Anabeli tada je pričala priče o smotanoj i simpatičnoj žirafici koja usamljena luta savanom tražeći društvo.

Foto: Profil

- U rimama se osjećam najviše svoja, najbolje se mogu izraziti i priči dodati dozu humora - rekla je Šimleša.

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Otkrila je i da rime najčešće piše u avionu, na putu između Zagreba i Bruxellesa.

Maja Šimleša dosad je objavila šest slikovnica iz serijala 'Suli u avanturi', a „'Suli u avanturi – prijateljstvo' izborom učitelja uvrštena je u izbornu lektiru.

Foto: Profil

Izvadci iz slikovnice objavljeni su i u dvama školskim udžbenicima.

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Suli stigla do vrtića, škola i knjižnica diljem Hrvatske

Pričajući, recitirajući i čitajući pustolovine simpatične Suli, Maja Šimleša obišla je brojne vrtiće, škole i knjižnice diljem Hrvatske.

Postala je i ambasadorica nacionalne kampanje 'Čitaj mi!', koja promovira važnost čitanja djeci.

Foto: Profil

Na zagrebačkom predstavljanju najavila je i novu Suli, koja bi trebala stići iduće godine, kada će serijal proslaviti deseti rođendan.

Sven Nemet: 'Ilustracijama pokušavam dati dodatni sadržaj'

Za prepoznatljive ilustracije zaslužan je Sven Nemet, koji je otkrio da mu je posebno zadovoljstvo crtati životinje.

- Kad crtam, držim se teksta, a ilustracijama mu pokušavam dati dodatni sadržaj - rekao je Nemet.

Foto: Profil

Djeca i odrasli na promociji su uz mnogo smijeha čitali i slušali vesele i lako pamtljive rime, a nova Sulina pustolovina još je jednom pokazala zašto je ovaj serijal tijekom godina osvojio generacije malih i velikih čitatelja.

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