Smijeh, veseli stihovi i dobro poznata žirafa Suli ispunili su u subotu Muzej grada Zagreba, gdje su Maja Šimleša i Sven Nemet predstavili šesti nastavak popularnog serijala 'Suli u avanturi - superjunaci'
Predstavljena hit-slikovnica 'Suli u avanturi - superjunaci'
Nova slikovnica objavljena je u izdanju Profila, a kroz duhovitu priču i vedre ilustracije donosi još jednu pustolovinu o prijateljstvu, hrabrosti i prihvaćanju vlastitih nesavršenosti.
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U novom nastavku Suli je, trčeći u japankama po kiši, uganula gležanj i dobila preporuku za odmor. SveZnaSuli propisala joj je terapiju i kratki odmor, no čim ju je društvo pozvalo i sunce zasjalo, Suli je već jurila na rolama. I, naravno, ponovno je pala.
Suli je nastala u vožnjama do jaslica
Autorica Maja Šimleša prisjetila se kako je lik omiljene žirafe nastao tijekom vožnji automobilom kroz jutarnje gužve do jaslica.
Svojoj kćeri Anabeli tada je pričala priče o smotanoj i simpatičnoj žirafici koja usamljena luta savanom tražeći društvo.
- U rimama se osjećam najviše svoja, najbolje se mogu izraziti i priči dodati dozu humora - rekla je Šimleša.
Otkrila je i da rime najčešće piše u avionu, na putu između Zagreba i Bruxellesa.
Maja Šimleša dosad je objavila šest slikovnica iz serijala 'Suli u avanturi', a „'Suli u avanturi – prijateljstvo' izborom učitelja uvrštena je u izbornu lektiru.
Izvadci iz slikovnice objavljeni su i u dvama školskim udžbenicima.
Suli stigla do vrtića, škola i knjižnica diljem Hrvatske
Pričajući, recitirajući i čitajući pustolovine simpatične Suli, Maja Šimleša obišla je brojne vrtiće, škole i knjižnice diljem Hrvatske.
Postala je i ambasadorica nacionalne kampanje 'Čitaj mi!', koja promovira važnost čitanja djeci.
Na zagrebačkom predstavljanju najavila je i novu Suli, koja bi trebala stići iduće godine, kada će serijal proslaviti deseti rođendan.
Sven Nemet: 'Ilustracijama pokušavam dati dodatni sadržaj'
Za prepoznatljive ilustracije zaslužan je Sven Nemet, koji je otkrio da mu je posebno zadovoljstvo crtati životinje.
- Kad crtam, držim se teksta, a ilustracijama mu pokušavam dati dodatni sadržaj - rekao je Nemet.
Djeca i odrasli na promociji su uz mnogo smijeha čitali i slušali vesele i lako pamtljive rime, a nova Sulina pustolovina još je jednom pokazala zašto je ovaj serijal tijekom godina osvojio generacije malih i velikih čitatelja.
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