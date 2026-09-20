Čitava ova rock konferencija bila je protkana iznenađenjima, ekskluzivnim detaljima, zanimljivostima. Nije manjkalo ni emocija, zagrljaja, potpore, pa ni suza na pozornici...
Rock konferencija u Zagrebu: Predavao je chef David Skoko, a na bini je osvanula i - Nevera
Rock konferencija DBL Summit završila je kako i priliči - rock koncertom. Dva dana trajala je ta rock konferencija na Velesajmu, a okupila je više od 400 sudionika.
- Ne želimo stvarati konferenciju na kojoj ljudi samo sjede, slušaju predavanja i odlaze kući s nekoliko novih bilješki. Želimo stvoriti iskustvo koje ih potpuno uključuje - intelektualno, emocionalno i kroz sva osjetila – poruka je Siniše Drobnjaka, organizatora rock konferencije koja je okupila 400-injak sudionika na Zagrebačkom velesajmu.
Konferencija je krenula kada se Miroslav Zrnčević, glavni test vozač Buggati-Rimca, dovezao do pozornice u žutoj Neveri. Naravno, dovezao se u rikverc.
I čitava ova rock konferencija bila je protkana iznenađenjima, ekskluzivnim detaljima, zanimljivostima... Nije manjkalo ni emocija, zagrljaja, potpore, pa ni suza na pozornici.
Birani govornici nastojali su sudionicima objasniti kako prevladati teškoće, pobijediti same sebe, potaknuti tim na pomicanje granica i postignuti bolje rezultate.
Predavali su, među ostalima, popularni hrvatski kuhar David Skoko, emintentni plastični i rekonstrukcijski kirurg prof. dr. Milomir Ninković, dvostruki olimpijski pobjednik u veslanju Steve Williams.
Govorila je i trenerica Ana Stevanović, stručnjakinja za osobni razvoj Monica Goldenberg kao i renomirani javni govornik Quoc An Nguyen. Dvoje posljednjih su po struci zubari, a upravo je i DBL Summit počeo kao poslovna konferencija za zubare.
Sada je Summit namijenjen, kako ističe njegov osnivač Siniša Drobnjak, svima koji su spremni za promjene i žele napredak.
DBL je na početku predstavljao skraćenicu od “Dental Business Leadership“, a danas je izrastao u “Dobar - Bolji - Leader“ i na njemu sudjeluju ljudi iz svih grana zdravstvenog biznisa, ali i šire.
Sudionici su, stoga na ovoj konferenciji, rekreirali olimpijsku finalnu veslačku utrku osmeraca na ergometrima, vježbali, pjevali, plesali... Dva dana velika dvorana Velesajma prštala je energijom i emocijama.
Rock konferencija DBL Summit održana je sedmi puta.
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