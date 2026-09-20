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DVA DANA NA VELESAJMU

Rock konferencija u Zagrebu: Predavao je chef David Skoko, a na bini je osvanula i - Nevera

Piše 24sata,
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Rock konferencija u Zagrebu: Predavao je chef David Skoko, a na bini je osvanula i - Nevera
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Foto: PROMO
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Čitava ova rock konferencija bila je protkana iznenađenjima, ekskluzivnim detaljima, zanimljivostima. Nije manjkalo ni emocija, zagrljaja, potpore, pa ni suza na pozornici...

Rock konferencija DBL Summit završila je kako i priliči - rock koncertom. Dva dana trajala je ta rock konferencija na Velesajmu, a okupila je više od 400 sudionika.

- Ne želimo stvarati konferenciju na kojoj ljudi samo sjede, slušaju predavanja i odlaze kući s nekoliko novih bilješki. Želimo stvoriti iskustvo koje ih potpuno uključuje - intelektualno, emocionalno i kroz sva osjetila – poruka je Siniše Drobnjaka, organizatora rock konferencije koja je okupila 400-injak sudionika na Zagrebačkom velesajmu.

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Konferencija je krenula kada se Miroslav Zrnčević, glavni test vozač Buggati-Rimca, dovezao do pozornice u žutoj Neveri. Naravno, dovezao se u rikverc.

I čitava ova rock konferencija bila je protkana iznenađenjima, ekskluzivnim detaljima, zanimljivostima... Nije manjkalo ni emocija, zagrljaja, potpore, pa ni suza na pozornici.

Foto: PROMO

Birani govornici nastojali su sudionicima objasniti kako prevladati teškoće, pobijediti same sebe, potaknuti tim na pomicanje granica i postignuti bolje rezultate.

Predavali su, među ostalima, popularni hrvatski kuhar David Skoko, emintentni plastični i rekonstrukcijski kirurg prof. dr. Milomir Ninković, dvostruki olimpijski pobjednik u veslanju Steve Williams.

Foto: PROMO

Govorila je i trenerica Ana Stevanović, stručnjakinja za osobni razvoj Monica Goldenberg kao i renomirani javni govornik Quoc An Nguyen. Dvoje posljednjih su po struci zubari, a upravo je i DBL Summit počeo kao poslovna konferencija za zubare.

Sada je Summit namijenjen, kako ističe njegov osnivač Siniša Drobnjak, svima koji su spremni za promjene i žele napredak.

Foto: PROMO

DBL je na početku predstavljao skraćenicu od “Dental Business Leadership“, a danas je izrastao u “Dobar - Bolji - Leader“ i na njemu sudjeluju ljudi iz svih grana zdravstvenog biznisa, ali i šire.

Foto: PROMO

Sudionici su, stoga na ovoj konferenciji, rekreirali olimpijsku finalnu veslačku utrku osmeraca na ergometrima, vježbali, pjevali, plesali... Dva dana velika dvorana Velesajma prštala je energijom i emocijama.

Foto: PROMO

Rock konferencija DBL Summit održana je sedmi puta.

Foto: PROMO

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