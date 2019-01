Prehlada ne prelazi u gripu, a antibiotik neće otjerati virozu

Prehlada i gripa su prirodan način na koji se djetetov imunološki sustav razvija, jača i stvara antitijela. U sezoni viroza i gripe čini se gotovo nemoguće dijete sačuvati da se barem jednom tijekom zimskog razdoblja ne razboli.

U prosjeku djeca do treće godine prehlade se od šest do osam puta godišnje. Razlog tomu je, kako kaže pedijatrica dr. Carolo Baker s Medicinskog fakulteta Baylor u Houstonu, što se djeca u toj dobi prvi put susreću s virusima i njihov imunitet ih ne može savladati brzinom kojom dolaze i kojom se šire. Djeci tad često curi nos, diraju ga rukama, brišu nos rukavom, stavljaju igračke u usta i na taj način virus lagano završi na rukama, odjeći ili igračkama, gdje može preživjeti i do 30 minuta.

- Prehlada najčešće traje od šest dana do dva tjedna, i to je zapravo puno dulje nego što roditelji misle da traje. U virozi djeca su najviše zarazna prva tri dana, no kod nekih je zaraznost moguća i nakon tog perioda - pojasnio je David Jaffe, voditelj hitne u dječjoj bolnici u St. Louisu. Simptomi su bolno grlo (traje od pet do devet dana), curenje nosa, kašalj koji se može protegnuti i na tri tjedna te visoka temperatura.

Roditelji kao primarnu prevenciju od prehlada najčešće usmjeravaju na toplo odijevanje te izbjegavaju kontakte s onima za koje znaju da su već bolesni, što je potpuno preporučljivo. No važno je i konstantno voditi brigu o higijeni ruku. Prljave ruke su najlakši način prenošenja prehlade, odnosno virusa, jer dijete zaraženim rukama dira oči, nos ili stavlja prste u usta. No pranje ruku 30 sekundi u toploj vodi i sapunom uklonit će većinu virusa. Nadalje, mnogo klica širi se zrakom kad čovjek kihne, pa uvijek treba pri kihanju držati ruku ili maramicu na ustima.

Također, roditelji bi trebali izbjegavati ljubiti djecu kad su bolesni jer se bakterije koje uzrokuju upalu grla vrlo lako šire u bliskom kontaktu.

Ipak, kada dođe do prehlade, ono što će svakako pomoći za brže djetetovo ozdravljenje su paracetamol i ibuprofen jer ublažavaju bolove i snižavaju temperaturu.

Tu je i mit o toploj pilećoj juhi koja okrepljuje i osnažuje, koji je doista istinit. Naime, prema riječima istraživača medicinskog centra sa Sveučilišta u Nebraski, pileća juha sadrži tvari koje mogu ublažiti simptome prehlade. Radi se o tome da je juha lako probavljiva, osigurat će unos prijeko potrebne tekućine da ne bi došlo do dehidracije te će djelovati umirujuće kod upale grla.

Kako biste djetetov nos održavali prohodnim, stavite prije spavanja nekoliko kapi fiziološke otopine u svaku nosnicu. Ono što će pomoći da dijete lakše diše je i ovlaživač zraka, koji možete staviti blizu dječjega kreveta. Vlažan zrak svakako će pomoći u borbi sa začepljenim ili suhim nosićem. Ako nemate ovlaživač zraka, namočite veći ručnik i stavite ga na radijator.

5 NAJČEŠĆIH MITOVA O PREHLADI

1. ANTIBIOTICI POMAŽU KOD VIROZA - NETOČNO! S obzirom na to da prehlade uzrokuju virusi, oni se ne mogu tretirati antibioticima jer antibiotici služe za uništavanje bakterija.

2. KAŠALJ TREBA SUZBITI - NETOČNO! Produktivno kašljanje je zaštitni mehanizam koji čisti sluz iz dišnih kanala, stoga djetetu pripravite ili nabavite u ljekarni sirup koji olakšava iskašljavanje.

3. ZELENI ISCJEDAK IZ NOSA ZNAČI INFEKCIJU SINUSA - NETOČNO! Boja iscjetka iz nosa kod prehlade se može mijenjati od prozirne, do zelenkaste. No uz visoku temperaturu može biti i znak infekcije.

4. DIJETE ĆE SE RAZBOLJETI AKO MU JE HLADNO - TOČNO! Boravak na hladnom djetetu će sniziti imunitet, pa kad bude izloženo virusima i oni krenu u napad, tijelo će im biti podložnije.

5. PREHLADA SE MOŽE PRETVORITI U GRIPU - NETOČNO! Radi se o dva potpuno različita virusa, pa ako dijete dobije gripu, ona je prvenstveno uzrokovana time što ga je netko zarazio virusom gripe.

