Prehlada: Zarazni smo već dan prije pojave prvih simptoma

Kada se zarazite virusom prehlade, bolest možete prenijeti na druge i prije pojave prvih simptoma, znači prije nego ste uopće svjesni da ste zaraženi. Dr. Rajsree Nambudripad iz Medicinskog centra St. Jude u SAD-u kaže da zarazni postajemo dan prije pojave simptoma, a pojasnila je i kako ti simptomi izgledaju.

- Ako imate povišenu temperaturu, ali ne pretjerano, već nižeg stupnja, osjećate bolove u tijelu, glavobolju, grlobolju, a zatim se pojavi kašalj te začepljeni nos ili sinusi, onda ste sigurno zarazni - objasnila je.

Naglasila je da smo zarazni pet do sedam dana nakon pojave prvih simptoma, čak i ako su se ti simptomi smanjili. Također, postoje ljudi kojima je imunitet jači, no mogu biti prijenosnici zaraze.

- Neki ljudi imaju jači imunitet pa ih prehlada ne pokosi u potpunosti. Oni mogu slabije osjećati bolove. To je zato što se njihovo tijelo bolje bori s infekcijom, no oni su i dalje zarazni za druge i mogu širiti virus u spomenutom vremenskom okviru - kaže dr. Nambudripad i dodaje da je uvijek dobra ideja ostati kod kuće, čak i kada je imunitet jači, da ne bi zarazili kolege ili ljude koje susrećemo na putu do posla te kako bismo se brže oporavili od bolesti.

Liječnica napominje da jačina simptoma ne znači da je netko manje ili više zarazan. Znači, ako je nekoga prehlada baš jako pogodila, to ne znači nužno da širi više virusa oko sebe. Ipak, pretjerano kašljanje i kihanje sigurno povećava količinu virusa u okolini i zato je važno staviti maramicu na nos i usta.

'Ozbiljnost simptoma ovisi o imunitetu'

- Ozbiljnost vaših simptoma često je odraz vašeg imunološkog sustava, a ne ozbiljnosti virusa. Isti virus može uzrokovati potpuno različite simptome kod različitih ljudi. Ono što je vama možda lagana prehlada, nekom drugom može postati ozbiljni virusni bronhitis - objasnila je dr. Nambudripad.

Kada posjetiti liječnika?

- Trebali biste razmotriti odlazak kod svog liječnika opće prakse ako se pojavi groznica, lokalizirana bol u ušima ili sinusima, ili ako vaši simptomi traju više od tjedan dana bez znakova poboljšanja - smatra dr. Bertie Bregman, liječnik obiteljske medicine iz New Yorka.

Kako spriječiti zarazu?

Virusi se šire kapljično stoga je izuzetno važno paziti koliko ih ispuštamo u okoliš. Kao što smo spomenuli, kod kihanja i kašljanja dobro je staviti maramicu na nos ili usta, a ukoliko je nemate pri ruci ili je ne stignete izvaditi iz torbe, tada kao prepreku stavite ruku, možda šal ili maramu koju imate oko vrata.

Također, često perite ruke, ne dijelite pribor za jelo ili piće s drugima i ne ljubite se. Zajedničku tipkovnicu, miš i telefon na poslu prebrišite dezinfekcijskim maramicama prije korištenja.

Osim toga, uvijek imajte na umu da je važno jačati imunološki sustav - spavajte dovoljno, vježbajte i jedite zdravu hranu punu svježeg voća i povrća, prenosi Shape.

Nekoliko napitaka za jačanje imuniteta:

Kupite korijen đumbira, izribajte ga i skuhajte kao čaj. Nakon što se malo ohladi, dodajte med i sok od limuna, naranče ili grejpa.

Naribani đumbir prokuhajte u vodi, ostavite da odstoji pet minuta pa dodajte čaj od kamilice. Procijedite i dodajte sok od limuna i med.

Napravite limunadu s mlakom vodom i dodajte med.

Skuhajte cimet u vodi, ohladite pa dodajte med.

U sokovnik ubacite 600 g mrkve, dva grejpa i tri naranče (ili neke druge citruse) ili, ako nemate sokovnik, isjeckajte u blenderu i dodajte malo vode ili čaja od đumbira.

Općenito, sokovi od bilo kojeg svježeg voća dobri su za imunitet, posebno od onih prepunih C vitamina (limun, kivi, grejp...) pa kombinirajte sami. Možete dodati med, đumbir, limun, cimet...

Još nekoliko savjeta za bolji imunitet

Osim pripravaka za jačanje imuniteta, važno je i dovoljno spavati jer neispavanost iscrpljuje organizam i podložniji je bolestima. Potrebno je piti i dovoljno vode jer ona ispire tijelo od štetnih tvari. Češnjak je od davnina poznat kao odlična namirnica za jačanje otpornosti, a ako ne želite smrdjeti po njemu, jedite ga kuhanog u hrani, iako je sirov najučinkovitiji. Koliko god je to mnogima teško, dobro je smanjiti konzumaciju slatkiša jer šećer slabi imunitet. On izaziva nagli porast, ali i pad energije, što jako iscrpljuje organizam. Pokušajte izbjegavati stres koliko je moguće jer je on "ubojica" zdravlja. Također, pokušajte češće prošetati po prirodi i svježem zraku, osim bolje cirkulacije i više kisika, blagodat je i opuštanje od svakodnevnih obveza i užurbanosti.

