Prehrana za lijep osmijeh: Evo što jesti da zaštitite dobre bakterije u ustima i zdravlje

Svi znamo zlatno pravilo oralne higijene: smanjiti unos šećera kako biste spriječili karijes. Međutim, medicinska i nutricionistička istraživanja otkrivaju da zaštita zubi nije samo pitanje onoga što izbjegavate, već prije svega onoga što odaberete staviti na tanjur.

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Osim četkice za zube, ključan je oralni mikrobiom: složena i živahna zajednica od preko 700 bakterijskih vrsta, zajedno s virusima i gljivicama, koja naseljava desni, zube i jezik. Ovaj mikrosvemir sposoban je utjecati ne samo na vaš osmijeh, već i na dobrobit cijelog tijela.

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Neki mikroorganizmi preferiraju caklinske površine zuba, drugi jezik ili sitne gingivalne nabore u usnoj šupljini. Kada je ekosustav zdrav, "dobre" bakterije djeluju kao štit, sprječavajući patogene da koloniziraju tkiva. Kada je ravnoteža poremećena, loše bakterije se razmnožavaju, pretvarajući šećere u kiseline koje nagrizaju zubnu caklinu.

Utjecaj oralnog mikrobioma, međutim, proteže se daleko izvan usta. Ako se plak nakuplja u liniji desni, anaerobne bakterije uzrokovat će parodontitis, što ne uzrokuje samo gubitak zuba. Znanstvena literatura povezuje ga s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, depresije, reumatoidnog artritisa, Alzheimerove bolesti čak i raka gušterače i debelog crijeva.

Kako možemo nahraniti dobre bakterije?

Korisne bakterije natječu se s patogenima za prostor i hranjive tvari, a u nekim slučajevima proizvode i prirodne antibakterijske tvari. Kako bi podržali ove saveznike, istraživanja predlažu neke ključne namirnice:

Lisnato povrće i cikla: Hrana bogata nitratima (poput špinata, kelja i rotkvica) se oralnim bakterijama pretvara u nitrite, a zatim u crijevima u dušikov oksid. Ova molekula, jednom kada uđe u krv, pomaže u snižavanju krvnog tlaka, štiteći srce.

Zeleni čaj i bobičasto voće: Polifenoli u čaju i tamnom bobičastom voću (poput brusnica) blokiraju enzime odgovorne za ljepljivost plaka. Polifenoli čaja inhibiraju stvaranje bakterijskog filma na zubima i neutraliziraju bakterije odgovorne za loš zadah na stražnjem dijelu jezika.

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Češnjak i odležani sirevi: Češnjak sadrži alicin, snažan prirodni antimikrobni agens. Sirevi (poput Grana Padana) povećavaju proizvodnju sline tijekom žvakanja, a slina neutralizira kiselost i potiče rast zaštitnih sojeva bakterija.

Fermentirana hrana i kefir: Uvođenje hrane bogate fermentima pomaže u suzbijanju stvaranja adhezivnog biofilma koji proizvode patogeni.

Mediteranska prehrana kao referentni model

Nema smisla tražiti jednu "superhranu": oralno zdravlje rezultat je cijelog prehrambenog obrasca. Prekomjerni unos rafiniranih ugljikohidrata (bijeli kruh, krekeri, keksi, pereci) stvara kiselo okruženje koje pogoduje samo štetnim bakterijama.

Prehrana bogata cjelovitim biljnim namirnicama, vlaknima i složenim ugljikohidratima osigurava stabilnost oralnog ekosustava. U nedavnoj studiji zaključeno je da oni koji se strogo pridržavaju mediteranske prehrane imaju znatno manje teških oblika parodontitisa od onih koji često konzumiraju crveno meso i šećer.

Čišćenje i vodice za ispiranje usta: pazite da ne pretjerate

Zdrava prehrana ne može zamijeniti četkanje i korištenje zubnog konca, koji su i dalje ključni za mehaničko uklanjanje plaka. Međutim, potreban je oprez s agresivnim vodicama za ispiranje usta koje sadrže klorodresin: iako su kratkoročno korisne za liječenje specifičnih bolesti desni, dugotrajna upotreba riskira uništavanje bakterijske flore u cijelosti, lišavajući usta njihove prirodne obrane.



