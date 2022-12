Prekid za blagdane - kako to učiniti i kako preživjeti kad ste vi taj koji je ostavljen za Božić?

'Bili smo zajedno četiri godine i bila sam sigurna da će me zaprositi na Božić. Umjesto toga, dobila sam nogu - neposredno prije nego što smo trebali ići kod mojih roditelja.'

- Ovo je sezona za... prekide. Čuli ste me - piše Tracey Cox.

- Zaboravite na veselje, vjerojatnije je da ćete biti ostavljeni za Božić i Novu godinu nego u bilo kojem drugom razdoblju godine - nastavlja.

Razlog zašto je jednostavan. Značajni rođendani, godišnjice i slavljenički dani u godini tjeraju nas da razmislimo o tome kamo idu naši životi - i gdje smo bili.

Ako se ne možete suočiti s još jednim božićnim pitanjem zašto se vas dvoje ne vjenčate/imate djecu, odustati prije nego što dođe do tog razgovora čini se kao vrlo dobra ideja.

Neki su prekidi opravdani i već dugo se odgađaju, izazivajući neodoljiv osjećaj olakšanja. Pogotovo ako smo mi ti koji ostavljaju partnera.

Na drugu stranu, partneri koji prekidaju nas ostavljaju da se utapamo u tuzi i očaju i ne znamo kako preživjeti sljedeći dan.

Ako se brinete da vaši praznici neće biti sretni, evo pomoći.

Vodič korak po korak za brzi prekid veze - za ostavljene i osobu koja će to učiniti.

Foto: fizkes

Vas ostavljaju

Čak i da ste znali da je prekid na pomolu, čuti osobu koju volite kako kaže 'gotovo je' je krajnje poražavajuće. Ništa vas ne može pripremiti za slomljeno srce koje slijedi - bol je neizbježna i obilna.

- Rekavši to, postoji više praktičnih načina za ubrzavanje oporavka nego što mislite - kaže Tracy.

Evo nekih od najisprobanijih i najpouzdanijih.

Nazovite prijatelja ili člana obitelji.

Foto: Canva

To biste trebali učiniti čim vaš novopečeni bivši ode. Ako je ikako moguće, idite kod nekoga tko vas voli. U idealnom slučaju, provedite tu prvu, strašnu noć uz podršku i razgovor s nekime kome je stvarno stalo do vas. Plačite što više možete. Što više plačete, to više oslobađate zločesti hormon stresa kortizol koji naglo raste tijekom razdoblja traume.

Ako treba, nazovite bivšeg sljedećeg dana.

Imat ćete neodgovorena pitanja (iako ćete uvijek imati neodgovorena pitanja ako niste željeli prekinuti). Ako osjećate potrebu za tim, zapitajte se: 'Ima li nade?'. Ako je njihov odgovor 'Žao mi je, ali ne', prekinite poziv i nazovite prijatelja ili člana obitelji s kojima ste ranije bili i pričajte s njima.

Odvraćanje pažnje djeluje.

Ispunite dane aktivnostima. Radite sve i svašta kako biste bili zauzeti. Sada nije vrijeme da budete sami: organizirajte se da vidite što više ljudi. Ako možete ostati s nekim prvih tjedan ili dva, učinite to.

Maknite se s društvenih mreža.

Iako je iskušenje uhođenja nepodnošljivo, krivo ćete protumačiti bilo koju objavu ili priču. Maknite se od svega barem na tjedan ili dva i dajte si vremena da se ulovite u koštac s vašom novom stvarnošću.

Nakon tjedan dana riješite se svega što vas podsjeća na bivšeg

Da, u početku će biti puno toga. Ali bacite tu četkicu za zube. Riješite se zajedničkih fotografija. Ako ne možete podnijeti da se ičega riješite, stavite sve memorabilije u vreću za smeće i gurnite je pod krevet ili ostavite kod prijatelja da ju pričuva umjesto vas.

To što ste nastavili sa svojim životom ih neće spriječiti da se vrate.

Ako dođu moliti za oprost i primijete da više nema zajedničkih fotografija dobit ćete njihovo poštovanje. Što brže prihvatite da su otišli zauvijek, čak i ako nisu, to ćete ih brže preboljeti i vjerojatnije je da će se htjeti vratiti.

To je situacija u kojoj svi dobivaju. Ako živite dobro, ne samo da povećavate svoje šanse da se vaš bivši pita je li donio pogrešnu odluku, već povećavate svoje šanse da nastavite sa svojim životom ako to ne učini.

Foto: Dreamstime

Uzmite trenutak za analizu.

Zamolite neke prijatelje kojima vjerujete da iskreno pogledaju što je pošlo po zlu i pitajte vide li da se pojavljuju neki obrasci koji se ponavljaju. Uvijek izaberete siromašne muškarce, a onda ih odbacujete jer vas suviše trebaju. Ili izlazite samo s bogatim ljudima, ali se uzrujate kad vam nešto kupe kako bi se pomirili nakon svađe umjesto da razgovarate o problemu.

Zapišite svoje najvažnije veze i potražite sličnosti u ljudima koje odabirete, kako se oni ili vi ponašate i kako to završava.

Ako uvidite problematične obrasce ponašanja koji se iz veze u vezu ponavljaju, a ne znate kako ih se riješiti, razmislite o razgovoru sa stručnjakom.

Budite zdravi.

Odlučite se hraniti zdravo, smanjiti alkohol, počnite vježbati, više vremena provoditi bez tehnologije. Što se bolje fizički osjećate, bolje ćete se emocionalno nositi sa svakodnevicom.

Pokušajte s terapijom averzije.

Ako shvatite da ne možete prestati razmišljati o bivšem, pokušajte s nekom terapijom averzije. Stavite elastičnu traku oko zapešća i napnite ju i pustite svaki put kad pomislite na bivšeg. Doslovno ćete se trgnuti jer vas boli. Vaš će mozak početi povezivati misli o vašem bivšem s fizičkom boli i podsvjesno će vas spriječiti da razmišljate o njemu. Kad nategnete gumicu, recite sami sebi: 'Ne trebam te. Ja imam svoj život. Preboljela sam te.'

Zamolite zajedničke prijatelje da vam ne prenose tračeve o vašem bivšem.

Nemojte trošiti svoj život pokušavajući saznati nešto o njihovom. Ako su depresivni, to će vam dati lažnu nadu. Ako se dobro zabavljaju, vaš će ego još dodatno patiti. Recite dobronamjernim prijateljima da vam ne pomažu.

Foto: Unsplash

Ne idealizirajte.

Vrlo je nepravedno, ali kako vrijeme prolazi, vjerojatno ćete uvidjeti da su mnoga sjećanja koja imate na vas dvoje dobra. Krivite svoj mozak. Idealiziramo prošle veze jer je naš mozak programiran da izbacuje ugodna sjećanja, a ne bolna.

Da su tako savršeni, ne bi vas šutnuli, zar ne?

Neki od vaših hrabrijih prijatelja možda vam govore: 'Dosta tugovanja! Izađi van i imaj seks s nekim novim da otjeraš duhove!'. Pa, nedavno istraživanje pokazalo je da su u pravu: seks s nekim novim može poboljšati raspoloženje nekoga tko je nedavno prekinuo vezu. Kao i sa svime, ono što je dobro za jednoga, ne mora biti dobro i za drugoga.

Nema načina da se kaže koliko će vam vremena trebati da prebolite razlaz, ali nema sumnje da poduzimanje pozitivnih radnji – poput svih gore navedenih – pomaže da lakše krenete dalje.

Ali što ako ste na suprotnom kraju spektra i ako ste vi ti koji će prekidom nanijeti bol vašem, uskoro, bivšem partneru?

Biti ostavljen je poražavajuće, ali nije lako ni prekinuti s nekim s kim ste proveli dobar komad svog života.

Vi ste ti koji prekidate vezu

Prekinuti vezu nakon što već neko vrijeme o tome razmišljate je lako.

- Ali, reći dugogodišnjem partneru, koji nije učinio ništa loše, da ga više ne volite jedan je od najgorih zadataka na svijetu. Ne mogu jamčiti da nećete slomiti njihovo srce, ali vam barem mogu reći kako to učiniti lijepo - kaže Tracey Cox.

Foto: Dreamstime

Ne čekajte njihovo dopuštenje da prekinete i odete.

Normalno je osjećati se uzrujano zbog mogućnosti da povrijedite svog partnera, ali ostanak dok ne mislite da je partner 'spreman' neće pomoći nijednom od vas. Osjećat ćete se kao najgroznija osoba na svijetu dok im govorite da je gotovo, ali navoditi nekoga još je okrutnije.

To se mora učiniti licem u lice. Potrebno je da vas osoba vidi kako izgovarate riječi 'Gotovo je', kako bi mogla imati neki osjećaj kraja. Vaši osjećaji su sekundarni u ovoj situaciji – ideja je da prekid bivšem partneru bude što bezbolniji. Ghosting, odbacivanje nestankom - to rade samo kukavice.

Unaprijed odlučite što ćete reći. Ljudi trebaju razloge koji će im pomoći da nastave dalje. Ako možete navesti uvjerljiv razlog zašto ne želite nastaviti vezu, navedite ga.

Ako ne želite reći istinu (upoznali ste nekog drugog ili vam se jednostavno više ne sviđa), dajte objašnjenje što bliže istini.

Odaberite svoje vrijeme.

Učinite to što prije, ali budite osjetljivi. Ako je otac vašeg partnera upravo hitno prebačen u bolnicu, hitni odjel nije ni vrijeme ni mjesto. Pokušajte izbjeći značajne datume - poput Božića. Ako možete, pobrinite se da osoba koja će vjerojatno podići vašeg partnera s poda bude u blizini da to učini.

Foto: Dreamstime

Pripremite što ćete reći.

Većina ljudi reagira na odbacivanje na jedan od dva načina. Gledaju vas s povrijeđenim, šokiranim izrazom na licu, saslušaju što imate za reći i onda odu bez ikakvih riječi. Ili se naljute i zasipaju vas milijunima pitanja. 'Jesi li me ikada volio?' 'Kako si mi to mogao učiniti?'

Ne možete puno reći na puno toga, ali recite istinu što je više moguće piše Daily Mail.

Kontaktirajte ih sljedeći dan.

Nisu svi u kontaktu sa svojim emocijama i nisu ih navikli odmah izražavati. Mnogi ljudi padnu u šok tijekom razgovora o prekidu i ne čuju pola onoga što im se govori jer im 'ne mogu vjerovati da se ovo događa' magla obuzima mozak.

Pošaljite jednostavan SMS. Pitajte ih jesu li dobro, ali (i to je ključno) bez davanja lažne nade. 'Samo sam se htio javiti i vidjeti jesi li dobro.

Foto: Dreamstime

Nazovite zajedničkog prijatelja.

Ako ste stvarno zabrinuti za bivšeg partnera, nazovite osobu koja vam je najbliža s kojom ste se dobro slagali. Recite: 'Gledaj, samo sam mislio da trebaš znati da sam prekinuo s X. Možda će ih trebati malo razveseliti'.

Ne možete im pomoći da vas prebole.

Ako vam je i dalje na neki način stalo do bivšeg partnera, prirodno je da mu želite pomoći kada vidite da su povrijeđeni. Ali, ne možete. Oni pokušavaju prebroditi bol koju ste im vi nanijeli. Nemojte rješavati njihove probleme nakon što odete. To nije vaš posao i time produžavate njihovu povezanost s vama.

