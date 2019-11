Gumb za zatvaranje vrata u liftu samo daje iluziju kontrole

Mnogi kad uđu u lift nemaju strpljenja pričekati nekoliko sekundi dok se ne pokrene mehanizam za zatvaranje vrata, pa odmah pritišću gumb za brzo zatvaranje. I većina ubrzo shvati da od toga nema ništa. Većina tih prekidača u liftovima od početka 90-ih uopće ne radi. Štoviše, programirani su tako da ne služe ničemu. Tu su tek toliko da bismo imali osjećaj da imamo neku kontrolu, dok ih u novijim modelima liftova zapravo ni nema, kažu stručnjaci.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naime, Američko udruženje ljudi s poteškoćama potaknulo je 1990. donošenje zakona prema kojemu je trebalo omogućiti da dizala ostanu otvorena dovoljno dugo za ulazak osoba s tjelesnim invaliditetom, primjerice onih sa štakama ili onih u kolicima. Pa, iako su ti gumbi zapravo beskorisni za većinu ljudi, oni koji brinu o sigurnosti, ili rade na održavanju dizala, mogu ih koristiti uz posebnu šifru ili posebno dizajniran ključ, pojašnjava Karen W Penafiel, izvršna direktorica u Nacionalnoj tvrtki za održavanje dizala.

Kako dizala imaju vijek od otprilike 25 godina, ona kaže kako se može reći da vjerojatno većina njih više nema gumb za zatvaranje vrata u funkciji, dok gumb za otvaranje djeluje kada ga se stisne.

Koliko god bizarno djelovalo to da se na komandnu ploču dizala ugrađuje gumb bez funkcije, za to postoje dobri razlozi.

- Percepcija da imamo kontrolu vrlo je važna - kaže Ellen J. Langer, psihologinja i profesorica na Harvardu. Taj osjećaj pomaže u eliminaciji stresa i pomaže da se osjećamo bolje, kaže.

Foto: Dreamstime

Još jedan stručnjak, profesor psihologije na Sveučilištu Drexel u Philadelphiji, John Kounios, rekao je da bi nedostatak osjećaja kontrole mogao dovesti do depresije. Čak i ljudi koji znaju da taj gumb nema funkciji svejedno ga često pritišću, pa ako se vrata u međuvremenu ipak zatvore, to doživljavaju kao nagradu.

The New York Times otkrio je 2004. godine da takva situacija nije samo s prekidačima u liftu, nego i s velikim brojem prekidača na raskrižjima, koji bi trebali služiti za paljenje zelenog svjetla na pješačkom prijelazu. Na većini pješačkih prijelaza prometom upravlja računalni sustav i te tipke uglavnom nemaju funkciju, kažu stručnjaci. I to nije slučaj samo u New Yorku. I istraživanje u Austinu, u Teksasu, pokazalo je da mehanizam radi samo na jednom jedinom raskrižju.

U red bizarnosti spada i priča o tome kako su 2003. godine američki mediji otkrili da većina tvrtki ugrađuje lažne termostate za kontrolu temperature u zgradama tvrtki i uredima. Naime, stručnjaci su procijenili da ljudi i sami mogu procijeniti radi li sustav grijanja ili hlađenja, a otkad se krenulo s tom praksom, broj poziva majstorima radi intervencija smanjio se za čak 75 posto, piše Daily Mail.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: