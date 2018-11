Prekinula sam s njim, no srce mi nema mira. Imamo li šanse?

Poštovani Mevludine,

nedavno sam prekinula kontakt s jednim muškarcem, zanima me hoće li doći do ponovnog kontakta i vidite li nas zajedno u budućnosti? Također me zanima hoću li uskoro naći posao? Hvala.

šifra: zabrinuta mama

Foto: Alen Vuković

Odgovor:

Vi ste vrlo kreativna, duhovita i pomalo osjetljiva djevojka. Volite red i disciplinu. Maštoviti ste, sanjarite, a i vrlo ste energični po prirodi.

Što se tiče dečka s fotografije, ne vidim ništa ozbiljno s njegove strane. U duši je još dijete te se tako ophodi i ponaša prema vama. Pomalo je nesiguran i nestabilan.

Moguće je da ćete se povremeno čuti, ali nemojte inzistirati na tome. Na vrijeme ćete doći do spoznaje da od vas, nažalost, neće biti ništa, jer on je vrlo kompliciran. Dakle, ne vidim vas zajedno.

Do kraja godine vidim vas s drugim dečkom. Bit ćete prilično zadovoljni i sretni. Vidim vam i posao u iduća tri mjeseca.

Vaši aspekti su izuzetno povoljni, vidim vam napredak i zadovoljstvo u iduće četiri godine. Ostvarit ćete mnogo toga: ljubav, posao, osjećat ćete se stabilno, smireno....

Bit ćete zadovoljni, osobito krajem ove i početkom iduće godine. Ne vidim vam opasnosti ni na kojem polju.

Pišite Mevludinu: Pitanja s fotografijom šaljite na Oreškovićeva 3d, 10 000 Zagreb, Život za Mevludina. Mevludina možete i nazvati na 00387/6126-1876. Odgovore čitajte i u magazinu Astral.