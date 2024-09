Prepoznajte ovih pet znakova da konzumirate previše šećera

Mnogi ne mogu zamisliti život bez slatkog, pa često ne razmišljaju o tome konzumiraju li previše šećera na taj način. American Heart Association preporučuje da ne jedemo više od 25 do 36 grama ili oko 100 do 150 kalorija šećera dnevno, dok Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) govori o najviše 50 grama šećera dnevno, uz ogradu: Bilo bi najbolje svesti ga na 25 grama, donosi Voque.

POGLEDAJTE VIDEO: Još neki znakovi da pretjerujete sa šećerom

Pokretanje videa... 00:43

Uzmemo li u obzir da limenka obične Coca-cole ima 39 grama šećera, da čak i "zdrave" namirnice, poput granole sadrže oko 8 grama šećera, a grčki jogurt od borovnice 14 grama, očito je da je prehrana puna skrivenih šećera, što spomenute mjere stavlja u posve drugu perspektivu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Konzumirajući hranu koja sadrži šećere, većina nas konzumira barem dvostruko više šećera nego što to dopuštaju preporuke. U osnovi, ne činimo to namjerno. Taj je šećer jednostavno skriven u slatkišima, kolačima i sokovima, kao i u mnogim prerađenim namirnicama i nije ga uvijek lako prepoznati na popisu sastojaka.

Neki od pojmova koji uključuju dodani šećer, a ne čini se tako na prvu su:

- Saharoza: kemijski izraz za stolni šećer

- Glukoza, glukozni sirup ili dekstroza: često se nalaze u prerađenoj hrani

- Fruktoza: voćni šećer, koji se često nalazi u voćnom ili kukuruznom sirupu

- Kukuruzni sirup (kukuruzni sirup s visokim udjelom fruktoze): visoko prerađeni šećerni sirup koji se koristi u mnogim bezalkoholnim pićima

- Maltoza: sladni šećer, često se nalazi u kruhu i pivu

- Dekstroza: drugi oblik glukoze

- Laktoza : mliječni šećer koji se nalazi u mliječnim proizvodima

- Invertni šećer: šećer koji nastaje razgradnjom saharoze i nalazi se u mnogim konditorskim proizvodima

- Med : često se doživljava kao "prirodan"—ali to je oblik šećera

- Agavin sirup, javorov sirup ili rižin sirup: alternativni zaslađivači koji također sadrže šećer.

Ukratko: sve što završava na "-ose", kao i "sirupi" i "zaslađivači" gotovo su uvijek šećer.

Znakovi da jedete previše šećera

Dakle, nije ni čudo da nam konzumacija šećera izmiče kontroli, kaže dr. Lela Ahlemann, specijalizantica dermatologije, flebologije, proktologije i nutricionizma, koja je izdvojila neke od mogućih znakova da čovjek konzumira previše šećera.

1. Debljanje i stalna glad

Foto: Dreamstime

Nije tajna da šećer ima puno kalorija. Ali postoji još jedan razlog zašto se zbog šećera tako brzo debljamo: „Ako jedete previše šećera, stalno ste gladni“, kaže Ahlemann.

- Razlog tome je što šećer kratkoročno podiže razinu glukoze u krvi , ali nema dugotrajan učinak zasićenja zbog nedostatka vlakana. Stalna glad zbog koje stalno i jedete, u konačnici vode do debljanja. Svi znamo da je to znak prevelike konzumacije šećera“, kaže.

2. Akne

Kad jedemo šećer, ne raste samo razina inzulina, već i hormona u krvi koji se zove inzulinu sličan faktor rasta 1 ili skraćeno IGF-1, kaže Ahlemann.

- Zajedno s inzulinom, ovaj IGF-1 stimulira žlijezde lojnice i pretjeranu keratinizaciju u području žlijezda lojnica, zbog čega se one začepe, što dovodi do prištića i upala – pojašnjava.

3. Žudnje i promjene raspoloženja

Foto: Fotolia

Veliki porast razine glukoze u krvi dovodi do oslobađanja inzulina, često toliko jako da se šećer u krvi ne spusti na normalnu razinu, već ispod 'osnovne vrijednosti', tako da imate relativnu hipoglikemiju i to dovodi do žudnje. Kod nekih ljudi to također dovodi do promjena raspoloženja i mrzovoljnosti, kaže Ahlemann.

4. Upala i slab imunološki sustav

Normalno, tijelo apsorbira šećer preko tankog crijeva. Međutim, ako količina jednostavnih šećera kao što su glukoza i fruktoza premašuje kapacitet tankog crijeva, taj jednostavni šećer završava u debelom crijevu, objašnjava Ahlemann. Stručnjaci ističu da taj šećer u debelom crijevu postaje hrana za bakterije koje tu uobičajeno postoje.

- Selektivno hranjenje dovodi do proliferacije tih bakterija. Problem je što, nažalost, na svojoj bakterijskoj površini nose endotoksine. To su takozvani lipopolisaharidi. Ti endotoksini mogu napustiti crijeva, ući u krvotok i dovesti do 'tihe upale', koja ubrzava starenje tijela i slabi imunološki sustav, pojašnjava stručnjakinja.

5. Ubrzano starenje

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Znanstveno je dokazano da visok unos šećera dovodi do stvaranja takozvanih AGE-a ili naprednih krajnjih proizvoda glikacije, objašnjava Ahlemann. Ona uspoređuje učinak s karamelizacijom: U našem kolagenu, vlakna bi idealno trebala teći paralelno, no kada je tkivo saharificirano, postoje poprečne veze u kolagenskom vezivnom tkivu, što ga čini krutim, lomljivim, lakšim za degeneraciju i - što je vrlo važno - tijelo je manje sposobno samo to popraviti. To znači da kvaliteta našeg kolagena opada.