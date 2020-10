Prepoznajte situacije koje vam crpe energiju i prigrlite one koje vas ohrabruju i potiču naprijed

Neke stvari se događaju u životu kako bi čovjek naučio lekciju i postao bolja verzija sebe. Svatko može pogriješiti, ali važno je iz toga naučiti pouku. Također, loše ljude treba izbjegavati

<p>Imajte na umu da će vaša reakcija na istu situaciju biti drugačija ovisno u kakvom se psihičkom stanju nalazite, a to može odrediti kojim putem će nešto krenuti - dobrim ili lošim. Zato morate paziti da vam neke stvari ne isisavaju bespotrebno životnu energiju i pune vas onom lošom, a kada isijavate negativnu energiju - privlačite sve loše u svoj život.</p><p>Na primjer, provodite vrijeme sa pravim ljudima, onima u čijem društvu uživate, koji vas potiču u napretku, prihvaćaju vas takvima kakvi jeste i izvlače ono najbolje iz vas. Ljude koji uništavaju pozitivnu energiju u vama i ispunjavaju vas lošim vibracijama, svakako izbjegavajte i nemojte se osjećati loše zbog toga - sasvim je u redu u takvim situacijama staviti vlastitu dobrobit na prvo mjesto.</p><p>Tu su još neke situacije koje loše ili dobro utječu na vašu energiju, odnosno potiču gubitak ili prikupljanje snage:</p><h2>Energiju ćete izgubiti ako:</h2><h2>Energiju prikupljate ako:</h2><h2>Probleme rješavajte odmah i ne zavaravajte sami sebe</h2><p>Svi ljudi imaju probleme, no razlikuju se po tome kako na njih reagiraju. Zapamtite, problem neće nestati sam od sebe, a što duže čekate, može čak postati sve veći i veći. Zato probleme počnite rješavati odmah, bez odgađanja. Također, kada vidite da na neke stvari nemate nikakav utjecaj, prestanite se njima zamarati, radije energiju preusmjerite na ono na što možete utjecati.</p><p>Neke stvari se događaju u životu kako bi čovjek naučio neku lekciju i postao bolja verzija sebe. Svatko može pogriješiti, ali važno je iz toga naučiti pouku.</p><p>Svatko može pokleknuti i pasti, ali važno se dignuti na noge i krenuti dalje. Ako sami sebi ne poklonite novu priliku, neće ni drugi. Mnogi uspješni ljudi do uspjeha su došli nakon godina i godina neuspjeha, pokušaja i padova, ali nisu odustali.</p><p>Osim toga, bez zavaravanja i zadrške razmislite o svemu, što je ispravno u vašem životu, što nije i što trebate promijeniti. Razbistrite sliku u glavi o onome što želite postati i što želite tijekom života postići, odredite prave prioritete. I, imajte na umu da je duševni mir puno važniji od gomilanja novca i jurišanja za karijerom.</p><p>Zapamtite, nema ništa loše u tome da se zauzimate za sebe i cijenite se. Nemojte sabotirati vlastitu sreću jer nakon što ispunite svoje svoje potrebe koje vas ispunjavaju srećom, tada ćete biti i sposobniji pomoći ljudima u svojoj blizini kojima je pomoć potrebna. Ako ste vi loše, ni drugima uz vas neće biti ništa bolje.</p>