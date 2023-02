Prepustite djetetu da izabere kako ćete se igrati, bez pritiska, važno je samo biti uključen

Dječja psihologinja dr. Elizabeth Kilbey, koja je sudjelovala u dokumentarcima o tajnom životu 4, 5 i 6-godišnjaka, koji su objavljeni na Channel 4, pozvala je roditelje da ne rade preveliki pritisak na djecu dok se igraju oko izbora igre koju će igrati ili toga kako će se igrati, nego da djeci prepuste da preuzmu vodstvo u osmišljavanju igre, Piše The Mirror.

Anketa na uzorku od 500 roditelja djece u dobi između 3 i 10 godina, koju je naručio Kinder Surprise, pokazala da polovina roditelja (49 posto) prepoznaje da vrijeme koje provedu u igranju s djetetom pomaže jačanju međusobnih veza. No, na pitanje tko vodi igru, oko 51 posto roditelja kaže da i oni i djeca vjerojatno podjednako sudjeluju u tome, no čak četvrtina roditelja priznaje da ponekad zaboravljaju koliko je igra važna za djecu. Kilbey kaže kako je korisnije pustiti djecu da vode u igranju, što će roditeljima na kraju biti i – lakše.

- Igra je bitna za njihov razvoj, no mi kao odrasli lako možemo zaboraviti koliko je doista radosno i zabavno igranje. Ne morate uvijek smišljati nove ili pametne ideje. Važna stvar u igranju s djetetom je to da provedete malo vremena s njima, usredotočujući se na aktivnosti koje posebno vole raditi i da ste pritom prisutni duhom – kaže dr. Kilbey, komentirajući rezultate ankete.

- Važan segment igre je to da djetetu dopuštate da ono odredi 'dnevni red' za ono što ćete radite zajedno te da slijedite njihovo vodstvo, komentirajući aktivnosti koje radite i sudjelujući, kako biste dodatno angažirali dijete – kaže.

Istraživanje je pokazalo i da roditelji provode prosječno 36 minuta dnevno u igri s djecom, no većina smatra da bi trebala izdvojiti više vremena, barem još 10 minuta.

- Roditelji već rade sjajan posao. Iako uvijek možete osjećati da biste mogli više, važno je zapamtiti da kratke kvalitetne 'epizode' igre mogu biti zaista korisne – kaže psihologinja.

Pritom je najbolji izbor doista igranje u pravom smislu riječi, s igračkama ili tako da zajedno s djetetom glumite neke uloge, tek potom slijede igre na računalu, građenje kockicama ili neka društvena igra, dodaje. Istraživanje je, vrijedi istaknuti, pokazalo da 91 posto roditelja vjeruje da je kombinacija igre s fizičkim igračkama i digitalnim igrama korisna za razvoj njihovog djeteta.

Leonardo Bertelli, iz Kinder Surprisea, koji je pokrenio niz radionica i aktivnosti za djecu, ističe kako je poznato da je igra vitalna za rast i razvoj djece, te da je to 'leća' kroz koju djeca promatraju i eksperimentiraju sa svijetom. Zato kao tvrtka ohrabrujemo igru već više od četiri desetljeća i uvijek slavimo male trenutke između roditelja i djece za koje znamo da puno znače – kazao je, dodavši kako je poznato da se trećina roditelja stalno trudi da izmisli nove načine igre sa svojom djecom. Zato u Kinder Surpriseu ističu neke besplatne aktivnosti koje mogu pomoći da roditelji kvalitetno iskoriste vrijeme igranja s djecom.

Top savjeti za roditelje

Neka vaše dijete vodi: Dopuštanje djetetu da utvrdi dnevni red za ono što ćete raditi zajedno, te slijeđenje njegovih uputa, uz komentare toga što radite, pomoći će da dijete ostane angažirano i da stalno uči iz igre. Dijete voli učiti o svijetu iz onoga što mu govorite, a to mu pomaže i da gradi jezične vještine i uči se interakciji.

Uvedite neke novosti: Povremeno je važno pokušati uvesti nove vrste igre. Tako, ako ste navikli uvijek se igrati s igračkama na podu, pokušajte povremeno sjesti za računalo i odigrati neku igricu koja je primjerena njihovoj dobi, ili obrnuto. Sposobnost kombiniranja digitalne igre s fizičkim igračkama pomaže vašoj djeci da razviju širi spektar vještina i podržava njihov razvoj u komunikaciji i interakciji.

Sve može biti igra: Igranje ne mora biti komplicirano i možete iskoristiti resurse koje već imate kod kuće, poput vašeg materijala za hobi, ili alata iz djedove radionice. Čak i ako samo izađete u vrt ili park, da biste šutira loptu prema jednom zidu, i to može biti zabavno. Uvijek se sjetite toga da se djeca prvenstveno raduju tome što će se zabaviti u vašem društvu, pitanje što se radi na drugom je mjestu.

I malo fokusirane igre može značiti puno: Zapravo je dobra ideja da se tijekom igre fokusirate na jednu posebnu aktivnost u tom trenutku, tako da dijete može biti posve angažirano oko toga i može izvući ono najbolje iz vremena koje provedete zajedno.



