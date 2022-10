Prerano? Mama svojoj kćeri (3) depilira spojenu obrvu da ju ostala djeca ne zadirkuju

Leah Garcia (31) iz Amerike izazvala je žestoke reakcije kada je na internet postavila video na kojem depilira spojene obrve svoje trogodišnje kćeri Bliss. Mama je otkrila da ju je Bliss zamolila da to učini nakon što ju je vidjela kako depilira obrve starijoj sestri Behautti (11).

POGLEDAJTE VIDEO: Oblikovanje obrva

Leah tvrdi ne želi da njezine dvije kćeri budu maltretirane na isti način na koji je to bila ona kada je odrastala.

- Kada sam imala 10 godina, uzela sam svoju spojenu obrvu u svoje ruke jer su me od pete godine ozbiljno maltretirali zbog nje - kazala je mama.

- Sjećam se da su i odrasli to isticali i nikada neću zaboraviti kada me dječak u školi pitao: 'Zašto su ti obrve tako velike?'. Moji roditelji nisu imali izbora nego da me odvedu u kozmetički salon da to sredim. Počupala sam je i osjetila olakšanje - dodala je.

Leah kaže da su njezini roditelji vjerovali da se obrva ne smije dirati dok ne dostigne određenu dob i poticali su je da zavoli sebe. Iako su joj ulili samopouzdanje da nadvlada zlostavljanje, nikakva pozitivna afirmacija nije promijenila njezinu nesigurnost.

- Osjećala sam se tako dobro kad sam se prvi put depilirala. Jednostavno želim spriječiti da Bliss bude meta nasilnika dok ne bude dovoljno stara da se zauzme za sebe. Imam najbolje namjere za nju. Smiješno je što ljudi misle da je to zbog moje taštine. Naš posao je spriječiti nam djeca osjećaju bol - kaže mama dvoje djece.

Leah je otkrila da je s osam godina počela depilirati obrve najstarijoj kćeri i tada je htjela da prestane, pa je to i učinila. Sljedeće godine je opet zamolila mamu da joj ponovno ukloni spojenu obrvu.

- Nikad ne bih učinila nešto što one nisu htjele da učinim - kaže. Mama ne depilira druge dijelove tijela svojih kćeri već samo tu spojenu obrvu.

- Vrlo malo ljudi na ovom svijetu želi imati spojene obrve. Ljudi su mi slali fotografije poznatog modela sa spojenom obrvom, ali svijet je sasvim drugačije mjesto za supermodele. Depiliram svojoj kćeri obrve i to je najjednostavniji način da je zaštitim - zaključuje, piše Daily Star.

