Preskačete doručak i večerate kasno? Evo zašto je to opasno

Danas već postoje brojne studije koje ukazuju na to da je preskakanje doručka povezano s lošijim kardiometaboličkim zdravljem i rezultate je dobro uzeti u obzir, kaže prim. dr. sc. Nikša Drinković, internist sa specijalizacijom iz kardiologije, komentirajući novu studiju koju su objavili brazilski znanstvenici sa Sveučilišta u Sao Paolu, koji kažu da ne smijemo preskakati doručak te da ne bismo smjeli imati kasni večernji obrok neposredno prije spavanja.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Prateći 113 pacijenata koji su doživjeli srčani udar, oni su utvrdili da čak 41 posto njih ima obje loše navike (dakle, jedu kasno na večer i preskaču doručak). Pojedinačno gledano, oko 57 posto ispitanika preskače doručak, dok 51 posto njih kasno večera. Usporedba s onima koji nemaju te navike pokazala je da je kod njih čak pet puta veći rizik od toga da neće preživjeti infarkt, kao i da postoji veći rizik da će u roku od mjesec dana od prvog infarkta doživjeti drugi i umrijeti.

Istraživači vjeruju da raniji obrok u danu može pridonijeti tome da tijekom dana potrošimo kalorije koje smo unijeli, te da imamo manju potrebu za grickanjem manje kvalitetne i visokokalorične hrane.

Foto: Fotolia

To bi moglo biti jedno od objašnjenja, jer redovitim i uravnoteženim obrocima možemo spriječiti inzulinsku rezistenciju. Postoje studije koje su pokazale da ljudi ljudi koji jedu doručak imaju manju vjerojatnost za povišen LDL (loš) kolesterol i nizak HDL (dobar) kolesterol, te one koje pokazuju da ljudi koji jedu češće imaju manji rizik za pretilost i manji ukupni i LDL kolesterol, dodaje sugovornik.

Ističe kako postoje i istraživanja na životinjama koja su pokazala da su životinje koje su dobivale obrok u tzv. neaktivnoj fazi, što je kod čovjeka vrijeme uoči odlaska u krevet, imaju pojačani rizik od pretilosti, inzulinske rezistencije i upala.

Foto: Dreamstime

- To su tek neki od dokaza koji upućuju na to da u prehrani trebamo pratiti naš unutrašnji biološki sat, te da jutarnji obrok, kao i podjela hrane na više obroka kroz dan, može pridonijeti očuvanju zdravlja. Postoji, na primjer, slična studija koja je našla da mladi ljudi koji izbjegavaju doručak konzumiraju više slatke hrane. Također, osobe bez doručka su češće pretile, imaju povećani rizik od dijabetesa tip 2, a time i veći rizik za infarkt i druge kardiovaskularne bolesti, pa i one koje ukazuju da su kasni večernji obroci povezani s češćom pretilošću - kaže dr. Drinković.

Dodaje kako se to ne odnosi samo na rizike od srčanog, nego i moždanog udara, jer i u njegovoj 'podlozi' su bolesti krvnih žila, pa pretilost, visoka razina lošeg kolesterola i niska razina dobrog itekako mogu utjecati na to.