'Pretpostavila sam da te ovih 10 stvari čini lošim roditeljem..., a onda sam dobila vlastitu djecu'

Mnogi ljudi koji nemaju djecu smatraju da roditelji vlastitu krivo odgajaju, naročito kad vide kako se maleni ponašaju. No nije sve crno-bijelo. Sve su to normalna djeca i normalni roditelji, koji su vjerojatno iznenađeni ponašanjem vlastite djece, no trude se odgojiti ih.

U nekom trenutku kao roditelj dođete do spoznaje da djeca uistinu rade stvari koje prkose logici, razumu i pristojnosti, unatoč svemu čemu ih pokušavate naučiti, naglasila je majka Annie Reneau za Your Tango.

Mnogi pretpostavljaju da su roditelji tuđe djece loši, dok sami ne dobiju obitelj.

Ovih 10 stvari navodi vas da mislite da ste loš roditelj, no to nije tako. Mnogi će se roditelji pronaći u navedenim situacijama, koje je Annie nabrojala. Na popis je stavila 10 ponašanja djece zbog kojih je mislila da ti maleni imaju loše roditelje, a onda je i objasnila što je shvatila kada je i sama postala majka:

1. Izljev bijesa djeteta

To je kao da pokušavate zaustaviti jako glasan vlak, gotovo je nemoguće. Možete govoriti nježne riječi i tepati, no ne možete ga zaustaviti, već pričekati da stane.

2. Cvilež

Možete sto puta reći - nemoj cviljeti, no moguće da im se čak sviđa zvuk njihova glasa, uglavnom ponekad je to nemoguće kontrolirati. Ili zaustaviti kad roditelj to želi.

3. Kopanje nosa

Većina djece to radi ne samo kod kuće, već i vani, u javnosti. Na kraju to prerastu, no zna biti borba godinama, kad su mali ne shvaćaju da se to ne radi.

4. Ne reagiraju kad im se netko obrati

Nije da su neodgojeni ili bezobrazni, već manja djeca ne shvaćaju rituale velikih, naučit će s vremenom.

5. Ne želi spavati

Neka djeca leže u krevetu i po dva sata bez da zaspu, iako mi to želimo. Možda će pritom pričati sa sobom, pjevati, povremeno se javljati, no napravit će neki vlastiti ritam. Ponekad tu stvarno nema pomoći, osim pričekati. A i neka su djeca noćne ptice.

6. Preglasni su

Neka djeca jednostavno kao da nemaju kontrolu glasnoće. Njihovi su glasovi jači od onih druge djece - čak i kad ne viču, čuje ih se nadaleko. Ne možete s time ništa, osim pomiriti se.

7. Laganje

Klinci lažu ili izmišljaju, no to ne znači da će biti lopovi ili lažljivci čitav život, to je faza prije škole koju većina prolazi. To ne mora biti velika laž, već nešto sitno, što nema nikakve posljedice. No ponekad je to teško shvatiti pa je bitno provjeravati njihove izjave.

8. Ne peru ruke nakon korištenja toaleta

Iako im sto puta kažete, kao da je pranje ruku nešto sasvim teško, često se desi da djeca to totalno ignoriraju. No s vremenom će uloviti, treba biti uporan, kao u mnogočemu.

9. Žvakanje s otvorenim ustima

Razgovor ponekad ne pomaže ni ovdje, naprosto žvaču otvorenih usana i tome nema kraja. Kao i kod svega, shvatit će s vremenom, samo treba puno ponavljati.

10. Neočekivane gadarije

Djeca znaju raditi gluposti - primjer je stavljanje prljavih čarapa na kuhinjski stol kod vaših prijatelja - i slične gadarije. Odmah čovjek pomisli da je dijete loše odgojeno, no ono je zaigrano i možda je u tom trenutku zaključilo da je to najbolje mjesto za njegove čarape. U svakom slučaju, to ne znači da radite loš posao kao roditelj.

Primjer je i kad djeca jedu pijesak u parku ili ližu cipele nakon ulaska u stan - sve su to situacije koje nas zgražaju, no treba ih prihvatiti kao epizode koje želimo i možemo promijeniti.