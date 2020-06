Pretvorite sobu u romantičnu i seksi oazu pomoću feng shuija

Vaza bijelog cvijeća simbolizira novi početak, figura ili slika romantičnog sretnog para okrenutog jedan prema drugom pojačava energiju u spavaćoj sobi, a tamne boje je bolje izbjeći

<p>Od boje zidova do fotografija koje imate na zidu vaše sobe, sve to može utjecati na vaš ljubavni život. Drevno istočno učenje feng shuija može vaš dom suptilno promijeniti kako bi ga učinio 'privlačnijim' za romantiku. Energija para je važna za strasti i romantiku.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Feng shui</p><h2>Identificirajte sva područja odnosa u vašem domu</h2><p>Uz iznimku kupaonice i tuš kabine, postavite nešto što će povećati ljubavnu energiju u svakom području vašeg doma.</p><p>Neki će možda rado ispuniti svoje domove kipovima, bambusom, sretnim kineskim mačkama i boginjama ... dok drugi vjerojatno neće! Odabir je na paru. Ne postoji nijedan način da pojačate svoju ljubavnu energiju - jedinstvena je koliko i vi. No s druge strane, neke potencijalne ideje mogu povećati strasti i spokoj, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8388621/Interiors-therapist-reveals-use-feng-shui-welcome-love-home.html" target="_blank">Daily Mail.</a></p><h2>Za novi početak dodajte vazu bijelog cvijeća</h2><p>Ako vas zanima nova ljubav, razmislite o stavljanju bijelog cvijeća i slici para koji se drži za ruke. U zapadnom Feng Shui-u, bijeli cvjetovi simboliziraju novi početak.</p><h2>Savršen par</h2><p>Slika, skulptura ili figurica para. Trebali bi gledati jedno drugog, usredotočeni na svog partnera, sretni. Idealnu sliku para prilično je teško pronaći, ali ne gubite nadu, trebate samo duboko 'kopati'.</p><p>Ako već imate romantičnog partnera, pojačajte energiju u svojoj spavaćoj sobi uključivanjem lijepe, sretne fotografije vas dvoje zajedno. Nema djece, nema roditelja ili prijatelja, samo vas dvoje.</p><p>Držite podalje vodu. Voda je poznata po tome što izaziva emocionalne ispade. Slike parova prema zalasku sunca mogu u početku izgledati sjajno, ali kad osjetite da vaš odnos ide istim putem, stvari možete vidjeti drugačije.</p><p>U bilo kojem području odnosa razmislite o tome da ukrase upotrijebiti uvijek duplo, primjerice dva svijećnjaka, vaze, kristali, biljke, slonovi (očito okrenuti jedni drugima). </p><p>Izbjegavajte fotografije gdje ste sami, bez obzira koliko ste izgledali fantastično tog dana.</p><h2>Glavna spavaća soba</h2><p>Par lampi i odgovarajući ormarići uz krevet dovode ravnotežu u odnos.</p><p>Odredite jednu stranu kreveta za svog partnera, čak i ako ga još nemate. Očistite ormar s njihove strane, tako da je spreman za upotrebu. Dok pravite prostor, budite sigurni da u ormaru ima slobodnih ladica i nešto prostora za njihovu odjeću. Ostavite nekoliko praznih vješalica koje će koristiti kad uđe u vaš život.</p><p>Ogledala su sjajna u Feng Shui-u, ali moraju biti pažljivo postavljena. Nikada nemojte imati ogledalo okrenuto prema vama na kraju kreveta jer može uzrokovati energetsku nelagodu i iscrpiti vas fizički i emocionalno. </p><p>Razmislite o bojama koje koristite. Održavajte prostor neutralnim i uklopite boje s posteljinom, jastucima i umjetnošću.</p><p>Preporučuju se zlatne, nježne i zemljane boje. Crvene prizivaju strast, ali mogu ometati san, pa ih upotrebljavajte na sve načine, ali ako vam je teško odmarati, razmislite o njihovom ublažavanju. </p><p>Jake boje nisu sjajne za opuštajući san. Crne, duboke ljubičaste, plave i žute mogu biti napadne na vaša osjetila.</p><p>Najtužnije sobe su sive. Ta boja je depresivna.</p><p>Redovito održavajte spavaću sobu svježom i čistom. Napravite svoj krevet čim ustanete, pa će vas dočekati uredan u večernjim satima.</p><p>Koristite svoju spavaću sobu samo za odmor, romantiku i pomlađivanje. Nema više posla, gomile rublja, opreme za vježbanje i slično. To je vaše 'svetište', tako i postupajte prema njemu.</p><p>- Izbjegavajte ukrašavanje dječjih spavaćih soba svijetlim bojama. Plava, crvena, roza, zelena i žuta mogu biti vrlo prekomjerne, što treba imati na umu ako dijete ne spava dobro.</p><p>- Izbjegavajte postavljanje ogledala nasuprot vrata dok ulazite u kuću ili sobu. To simbolično odražava izlazak dobru energiju.</p>