'Prevarila sam dečka i oprostio mi je, ali više nije isti čovjek'

Anonimna je djevojka prevarila dečka s njegovim najboljim prijateljem, a on joj je, kaže, oprostio. No, ponaša se drugačije nego prije pa je ona zatražila savjet na portalu The Sun, od njihove kolumnistice Dear Deidre.

Ovo je njezina priča, a niže je savjet koji je dobila:

Imam 21 godinu, a dečko mi ima 23. Upoznali smo se na fakultetu, a on ima sve što volim na muškarcu; visok je, taman i vrlo dobro izgleda. Oboje smo prilično otvoreni, i za mene i za njega drugi govore da smo 'duša svake zabave', a tvrde i da si pašemo.

Njegov nas je najbolji prijatelj pozvao na proslavu svog 21. rođendana, roštilj u kući njegovih roditelja. Prije toga sam ga na kratko upoznala i bio mi je simpatičan. Kako je dečko bio zadužen za piće, njegov prijatelj i ja počeli smo razgovarati o plivanju. Oboje smo naime plivali za lokalne klupske timove.

Znam da je to kliše, ali pozvao me u svoju sobu da mi pokaže trofeje. Nisam mislila da će se išta dogoditi, niti sam nešto priželjkivala, samo smo razgovarali i smijali se, s pijuckali vino iz boce koju smo imali sa sobom.

Ne mogu se sjetiti tko se od nas prvi nagnuo, ali odjednom smo se počeli ljubiti. Imao je moj omiljeni after shave, a najednom je upitao: 'Hoćemo li?', Rekla sam: "Da!'

Bio je to samo brzinski seks, ali kad smo poslije ležali tamo na krevetu, vrata su se otvorila. Pred njima je stajao moj dečko. Nikad neću zaboraviti pogled na njegovom licu. Odmah smo sišli dolje, ali njega nije bilo. Otišao je u šetnju.

Kad se vratio, prijatelj ga je odveo na stranu i rekao da je kriv, i to je bila glupa greška. On mu je odgovorio da ije sve u redu, ali čim smo ostali na samo vidjelo se da baš i nije.

Na kraju mi je rekao da mi oprašta, ali znam da nije i po tome kako izgleda kad se nađemo u društvu nekih dečki.

Što mogu učiniti da vratim njegovo povjerenje?

Foto: Photographer: B-D-S

Savjet:

Kako ti nisi zaboravila pogled na njegovom licu kad vas je vidio, ni on nije zaboravio šok koji je preživio kad te vidio na krevetu u naručju svog najboljeg prijatelja. Morao je to biti niz snažnih emocija.

Umjesto da se ljuti na prijatelja koji je, također, izdao njegovo povjerenje, oprostio mu je, ali je onda sav bijes usmjerio na tebe. Možda on ima licemjeran stav da su žene te koje navode muškarce, te su zbog toga one krive za varanje.

Kako god, vrijeme je da krene dalje, ali za to i on treba biti voljan. Reci mu da želiš zagrljaj, a ne da te gleda kao da ćeš nešto sagriješiti. Ili uistinu možete oboje povući crtu ispod prošlosti i pustiti je, ili će on donijeti odluku koje se najviše boji, da ostane bez tebe.