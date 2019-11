Previše mladih u Hrvatskoj pije - daju im alkohol još kao djeci

Hrvatski zavod za javno zdravstvo najavio je kampanju "Tko pije taj plaća" kako bi u povodu Mjeseca borbe protiv ovisnosti upozorili na poražavajuće brojke vezane uz alkohol među mladima.

Tako na svojim stranicama ističu da se u Hrvatskoj prošle godine dva ili više puta u životu opilo 30,9 posto učenika i 18,7 posto učenica u dobi od 15 godina. U dobi od 13 godina pilo je 6,7 posto učenika i 3,7 posto učenica, a već u dobi od 11 godina s alkoholom se susrelo 2,4 posto učenika i 0,4 posto učenica.

Učestalost pijenja među mladima je ipak u padu od 2006. godine, no rezultati su još daleko od zadovoljavajućih.

- U literaturi nalazimo kako je bilo situacija i da su u psihijatrijsku bolnicu u deliriju doveli djecu u dobi od osam godina. To je rijetko, ali prisutno. Problem je u tome što se djecu već od malih nogu navikava na alkohol nudeći im likerne čokoladne bombone koji sadrže alkohol, a ugodnog su okusa. Upravo su zato jako opasni. Djeca to vole i prihvaćaju, upozorava dr. Darko Breitenfeld, psihijatar alkoholog.

S njim se slaže i liječnica školske medicine dr. med. Diana Uvodić Đurić iz Zavoda za javno zdravstvo međimurske županije. Upozorava kako živimo u kulturi koja promiče i tolerira konzumaciju alkohola.

- Prema većini podataka, prvu čašu dijete popije na nagovor roditelja ili drugoga člana rodbine. Koju poruku time šaljemo? Pijte jer je to u redu, a kad se dogodi nesreća pod utjecajem alkohola svi se čudimo odakle to sad - upozorava dr. Uvodić Đurić dodajući kako kod mladih ne govorimo o alkoholizmu nego o intoksikaciji jer još nisu stekli ovisničke obrasce ponašanja.

Alkohol je otrov i svaki otrov ostavlja posljedice, no kod alkohola one nisu vidljive odmah, nego se akumuliraju i počinju javljati tijekom godina učestale konzumacije.

- Mozak čovjeka razvija se do 27. godine života, pa je sukladno tome najveći štetni utjecaj alkohola upravo na taj mozak u razvoju. Javlja se promjena percepcije stvarnosti i popuštaju kočnice pa mladi mijenjaju ponašanje. Mogu postati agresivni, nasilni, ulaze u rizične spolne odnose, prebrzo voze i općenito se izlažu situacijama opasnima po život. Dodatno, kod djece koja pate od anksioznosti ili depresije može prouzročiti trenutačno smirivanje i olakšavanje simptoma, ali po triježnjenju slijedi razdoblje povišene anksioznosti te se produbljuje depresija, pa im bude još gore - navodi dr. Uvodić Đurić.

Upozorava kako se pretjeranom konzumacijom u kratkom vremenu javlja trovanje koje u pojedinim situacijama može završiti i smrtnim ishodom. Alkohol utječe na sve organe i sustave budući da ga jetra može obraditi u vrlo ograničenom vremenu, odnosno samo jedno piće na sat.

To znači da se duljim zadržavanjem u tijelu stvaraju dodatne posljedice. Alkohol ujedno uspavljuje živce koji kontroliraju disanje, otkucaje srca i refleks povraćanja koji čovjeka čuva od gušenja. Zbog visokih količina alkohola te će se akcije usporiti, a u najgorim scenarijima i isključiti. Ujedno alkohol može potaknuti poremećaj vrijednosti glukoze u krvi i to tako da bude previsoka ili preniska. Umjerena konzumacija povisuje šećer, no pretjerana količina može sniziti razinu šećera do opasnih razina.

- Isto tako alkohol može prouzročiti iritaciju gušterače te izazvati upalu. Nismo svi isti, pa će nekima teže pasti na želudac i prouzročiti smetnje, a često vodi do pojave gastritisa i grčeva u želucu, nabraja dr. Uvodić Đurić te kaže kako alkohol djeluje i na crijeva.

Osim što može uništiti crijevnu mikrofloru, stvara snažne kontrakcije i preopterećuje probavni sustav što rezultira vodenastim proljevom. Dugoročno ispijanje alkohola vodi do trajnih oštećenja jetre te uzrokuje poremećaj u impulsima zaduženima za ritam srca omogućujući kasnije nastanak infarkta i bolesti krvožilnog sustava te stvara ovisnost.

- U posebnom su riziku djeca koja rano započinju s konzumacijom alkohola. Što ranija dob veći je rizik, ali i veća šteta. Tu je odgovornost roditelja i društva. Svi bi oni svojim ponašanjem morali djetetu usaditi prave vrijednosti i dati im do znanja da nije u redu popiti. Mnogi roditelji kažu: Pa joj, to nije droga, i mi smo pili kad smo bili mladi. To je pogrešan stav, jer alkohol je za djecu ispod 18. godine ilegalno psihoaktivno sredstvo - zaključila je liječnica.

Kako roditelji mogu posumnjati da dijete ima problem?

- problemi s ocjenama i popuštanje u školi, izostanci s nastave

- iznenadne promjene raspoloženja

- povlačenje u sebe, distanciranje od obitelji i prijatelja

- dijete ima novo društvo, no ne želi upoznati roditelje s tim prijateljima

- primijetili ste da iz kuće nestaju boce s alkoholom

- dijete često ima alkoholni zadah i djeluje pripito

Pjevali o alkoholu

No ima mladih koji razmišljaju drugačije. Među njima su članovi Benda glazbene škole Bonar koji su se hrvatskoj javnosti predstavili nastupom na Supertalentu Nove TV.

Izmijenili su tekst pjesme Magazina "Opijum" i umjesto toga otpjevali su "Tko pije, plaća". Je li riječ o slučajnosti što im se tekst poklapa sa sloganom kampanje HZJZ-a, odgovorili su da su imali pomoć u projektu te će javnost uskoro doznati više.

- Naši vršnjaci najčešće piju vikendom, kada idu u klubove, čak i prije nego idu u klub nađu se da popiju i uglavnom piju kad im nema roditelja. Pića koja piju su većinom žestoka i ona koja si sa svojim džeparcem mogu priuštiti. Imali smo priliku vidjeti koliki je alkohol problem te čuti neke statistike. To nas je potaknulo da iskoristimo naš nastup za nešto dobro, da osvijestimo i mlade i roditelje. Nadam se da smo bar malo u tome i uspjeli - kazali su članovi benda.

Ističu kako su znali viđati vršnjake koji su bili toliko pijani da nisu mogli hodati.

- Mladi misle da se ne mogu zabaviti bez opijanja. Kao glazbenici znamo da nisu u pravu i našim jezikom, odnosno notama smo im to htjeli i poručiti. Kad se okupimo na našim satovima u glazbenoj školi toliko se zabavljamo i uživamo da nam nikakav podražaj ne treba, za nas je to glazba. I drugi bi trebali pronaći što je to što njih ispunjava - poručuju za kraj.

