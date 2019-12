Previše očekuju: Sve manje mladih Japanaca ulazi u brak Otprilike četvrtina Japanki od 20 do 49 godina neudana je, po vladinim podacima. Nije da one to ne žele, nego im zastarjele društvene norme i sve veći ekonomski pritisak otežavaju udaju, kažu stručnjaci