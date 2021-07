Brianne Davis bila je ovisnica o seksu te još uvijek, kaže, ne želi sklapati muško ženska prijateljstva jer bi mogla doći u napast, a već 10 godina je 'trijezna'. Ona je bila navučena na osjećaj koji je dobivala svaki put kada bi upoznala nekog muškarca što ju je navelo da vara partnere.

POGLEDAJTE VIDEO:



Govoreći za podcast FML Talk, Brianne je pričala o trenutku kada je prvi put shvatila da ima problem.

- Imala sam dva dečka dvije godine. Tri puta su me uhvatili, ali bila sam toliko dobra lažljivica pa sam se uspjela izvući iz toga. Uvijek sam prelazila iz odnosa u odnos, uvijek me netko čekao u redu - priznala je.

Osim toga, priznala je kako je dugo bila s jednim dečkom, ali zadnje dvije godine te veze nalazila se s drugim.

Prije nego što je napisala članak za britanski Huffington Post, Brianne je rekla da je voljela imati više partnera odjednom i da ju je to držalo na nogama.

Kako bi veze održala na životu morala je lagati i dobro čuvati tajne, ali to je bila cijena koju je plaćala za seks i ljubav.

- Dobivala sam emocionalnu sigurnost od jednog tipa, financijsku od drugog, seksualnu kemiju s trećim i dobre staromodne ljubavne vibracije od četvrtog - napisala je za Huffington Post.

Za Brianne, koja je sada napisala roman temeljen na svom iskustvu pod naslovom 'Tajni život hollywoodske ovisnice o ljubavi i seksu', njezina je ovisnost prvi put započela kad je imala oko 13 ili 14 godina.

- Kada sam bila mlađa, pretpostavljam da sam gledala filmove koje nisam smjela baš gledati. Gledala sam Romea i Juliju kada sam bila manja i vidjela sam stražnjicu glavnog glumca. Mislila sam da je to ono što je prava ljubav. Netko mora popiti otrov ili moraju umrijeti jedno za drugog. Bili su zajedno samo dva dana - rekla je ovisnica.

- U osmom razredu sam imala dečka, krenuo je prema meni i poljubio me. Cijelo mi je tijelo počelo vibrirati. Od tog trenutka proganjam taj osjećaj. To je bio početak mog kraja. Proganja me ta opijenost - rekla je Brianne uspoređujući svoju ovisnost s drogom. Za nju su muškarci droga.

Kako je odrastala i ulazila u veze, Brianne priznaje da bi, kad bi taj osjećaj zaljubljenosti počeo blijediti, ona počela tražiti nekog drugog.

- Dno sam dotakla kada sam živjela s dečkom. U to vrijeme mi je mentor umro i bila sam u drugom gradu i nisam znala što da radim. Bila sam izvan sebe i koketirala sam s drugima. Krenula sam varati, a onda mi je došlo u glavu: 'Što ja to radim'? - ispričala je.

Tada je otišla na terapiju i shvatila da je ovisna o seksu.

Osvrćući se unatrag, počela je shvaćati da je njezina veza problematična jer je uvijek birala partnere za koje je znala da bi mogla imati moć nad njima.

- Nema ničeg seksi ni privlačnog u korištenju nekoga drugog da ti riješi ovisnost. To sam učinila previše puta. Bila sam umorna. Izgorjela sam. Bila sam jadna. Dosta je bilo - priznala je.

Brianne je otišla na program 'terapija u osam koraka' kako bi prevladala ovisnost o seksu i sada je čista više od 10 godina.

Međutim, Brianne kaže da još uvijek ne može biti prijateljica s muškarcima jer smatra kako je to rizično i kako bi se mogla dovesti u napast.

- Ne mogu imati muške prijatelje. Ne mogu razgovarati ni s konobarima. Koketirala bih s bilo kim - rekla je.

Sada se Brianne, koja je udana, ima bebu i potpuno je predana mužu i svom terapijskom programu - nada da će pomoći i nadahnuti druge koji prolaze slično dijeleći vlastito iskustvo o ovisnosti o seksu.

- Istinski sam sretna i zdrava. Više ne živim u fantaziji požude. Prije sam mislila da će život bez tajni i laži biti dosadan, ali potpuno sam pogriješila - rekla je Brianne za The Sun.