Prirodno poboljšajte probavu uz ovih 10 super savjeta i riješite se plinova, žgaravice, zatvora...

5. Upravljajte stresom: Vaš mozak i crijeva povezani su dvosmjernom komunikacijskom mrežom koja se naziva os crijeva-mozak. To znači da ono što utječe na vaše mentalno zdravlje može utjecati i na zdravlje vaših crijeva i obrnuto. Kada ste pod stresom, vaše tijelo pokreće svoje reakcije "bori se ili bježi", što može dovesti do promjena u crijevima poput usporene probave i smanjene cirkulacije. S vremenom, uporni stres može dovesti do simptoma poput nadutosti, zatvora, proljeva i povećane crijevne propusnosti. Može potaknuti stanje upale u cijelom tijelu koje oštećuje probavu i mijenja crijevni mikrobiom.