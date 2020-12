Dragi moji prijatelji antivakseri,

znate da znam sve o zdravim hrskavim mueslijima pripravljenima kod kuće, te da se držim onoga što je najbolje za djecu. Mogu dojiti bebu u nosiljki dok istodobno guram kolica prepuna paketa platnenih pelena platnom ki kutija organskog soka. Trenutno kuham čaj od kombuche. Ali postoji jedna stvar o kojoj još nismo razgovarali: Moja djeca su primila sva cjepiva - piše Elizabeth Broadbent na portalu Your Tango.

Dodaje kako o tome rijetko razgovara s prijateljima, iz istog razloga iz kojeg se ne razgovara o politici sa svojim šogorom. Kaže kako osobno vjeruje znanstvenicima kad je riječ o cijepljenju. Puno je toga pročitala, istraživala i naučila o sadržaju formaldehida u ljudskom tijelu i na kraju odlučila stati na stranu svih onih institucija koje promoviraju cijepljenje, kao i svog pedijatra i epidemiologa.

- Vi, s druge strane, ne vjerujete znanosti koja stoji iza cjepiva. Ili gledate drugu znanost, za koju bih rekao da je svinjarija, jer vjerujete da studije koje čitam kupuje i plaća napuhnuta kabala farmaceutskih tvrtki. No, izvori i studije kojima vjerujete nisu izvori i studije kojima ja vjerujem; vi mislite da ja čitam krive podatke, vjerujem pogrešnim ljudima i ubrizgavam opasne otrove svojoj djeci. No, ne mislim da ste ili namjerno neuki, od nosno ratoborni prema znanosti - piše. Dodaje kako se ne bi družila s tim ljudima da tako misli. Vjeruje da su i on i proveli istraživanja da bi donijeli odluku o svojim izborima.

- Iako ne poštujem to istraživanje, poštujem vas. I previše vas poštujem da bih se skrivao iza floskule 'svi donosimo najbolje odluke za svoju obitelj'. Mislim da je moj izbor ispravan. Mislim da je vaš izbor pogrešan. No, to ne pretvara naše prijateljstvo u svjetski rat do istrebljenja i ne želim da nedavni slučajevi oboljelih od ospica to promijene - piše autorica. Dodaje kako ne voli bolesti. Zbog jednog slučaja ospica u relativnoj blizini, njena će se djeca igrati daleko od necijepljene djece, kaže.

- Nije stvar u vama, nikome ne sudim. Radi se o zaštiti moje djece. Mislite da sam luda, ako želite, ali samo zakolutajte očima i idemo dalje, može? I vi i ja znamo da su ospice zarazne i mogu imati posljedice. Brinem se zbog meningitisa i encefalitisa onako kako se vi nervirate zbog preopterećenja cjepiva aluminijem. Volim vas, ali moram zaštititi svoju djecu. Sigurna sam da to razumijete - ističe autorica. Dodaje kako sve mame znaju da je stvar osnovne učtivosti zadržati bolesnu djecu kod kuće.

S necijepljenom djecom situacija se donekle mijenja, ističe Elizabeth, jer nije stvar u tome da su sada bolesna, nego u tome što možda prenose viruse tijekom razdoblja inkubacije.

- Dakle, ako ste bili u posjeti kod nekoga tko je bolestan - recimo ako snažno kašlje, za što znamo da može biti povezano s hripavcem, ali i drugim bolestima s obzirom na pandemiju koja vlada - nemojte pozivati moju djecu na igranje. Znam da vjerojatno mislite: Ako ti je dijete cijepljeno, kakve veze ima to što se druži s nekim tko kašlje? Ne ulazeći u usporedne argumente: Znamo da virus mutira. Na koncu, ako mislite da cjepivo ne djeluje, smatram znakom vašeg prijateljstva to da mi kažete ako je dijete bilo na zabavi kod djeteta koje ima neke simptome, jer se moje dijete može zaraziti. Ospice su zarazne i prije nego se simptomi pokažu, dakle ako tijekom inkubacije vaše dijete nije u karanteni, obavijestite me o tome, da bih mogla spriječiti druženje - piše Elizabeth.

- Znam da i vi brinete oko toga hoće li vam se djeca razboljeti i obećajem da neću biti kreten. Ne slažem se s vašim tumačenjem znanosti. Ali ne možemo se složiti, čak ni oko ozbiljnih pitanja javne politike, no možemo i dalje biti prijatelji - ističe Elizabeth. Dodaje kako se vjerojatno neće moći isključiti iz razgovora o cijepljenju, ali će ostati poštena prema ljudima koji imaju drugačije poglede.

- Svi smo roditelji koji pokušavamo učiniti pravu stvar. Mogu misliti da griješiš, a da ne mislim da si idiot - zaključuje Elizabet svoje pismo.