Sijede dlake u kosi Miranda Parker (41) je primijetila kad je imala 20 godine i od tada se bojala u smeđe. Međutim, shvatila je da joj to uzrokuje stres i košta je puno novca. Izračunala je da je potrošila oko 130 tisuća kuna po frizerskim salonima. Odlučila je prihvatiti svoju sijedu kosu.

- Prestala sam bojati kosu u 38. godini. Bila sam umorna od čestih posjeta frizerima i planiranja svog života prema rasporedu bojanja. Znala sam da će biti predrasuda i nisam bila sigurna jesam li dovoljno jaka za to. Ali, osjećala sam da mogu proći kroz to - ispričala je Miranda.

Sada obožava svoju kosu i njeno samopouzdanje je poraslo.

- Naučila sam da me nije briga što netko drugi misli ili ima reći o mojoj kosi. To je moja kosa i moj izbor da je nosim kako želim. Taj se koncept proširio na sve aspekte mog života. Moja kosa, moj izbor. Moje tijelo, moj izbor. Moj život, moj izbor. Radite ono što vas čini sretnima, a ne ono što drugi žele da činite ili misle da biste trebali činiti - dodala je.

Miranda je svoju kosu počela bojati s 20 godina, a prije tri godine odlučila je prihvatiti svoje sijede.

- Ponosna sam što sam prihvatila svoje sijede. To me učinilo snažnijom i samopouzdanijom ženom. Iako još uvijek znam dobiti negativne komentare oni me samo još više ojačaju - priznala je.