Evo jedna ruža za vas, ne košta ništa. Samo osmijeh. Tim su riječima četvorica mladića prošlog tjedna ostavljali zabezeknute Zagrepčanke dok su im dijelili ruže.

Konkretno, podijelili su 200 ruža za 200 osmijeha. Pritom su mnoge raznježili, rasplakali, nasmijali, no unatoč hladnom vremenu, svima im je bilo toplo oko srca, a to je bio i cilj.

- Iven me nazvao prije par tjedana i rekao da idemo na kavu kod Cristiana. Pozvali smo i Antonija, a onda smo pričali o tome kako smo izgubili poslove, kako nas je korona doslovno pojela, kako imamo problema s curama i u konačnici kako sve djeluje sivo i depresivno. I tad smo se dogovorili da moramo poduzeti nešto da oko sebe počnemo širiti pozitivnu energiju - započinje razgovor Domagoj Bregant (29) iz Velike Gorice, event menadžer koji je zbog krize ostao bez posla.

Njih četvorica odmah su se bacili na posao i počeli su smišljati kako oraspoložiti ljude oko sebe i donijeti im dašak vedrine.

- Bilo je kao na filmu, bacali smo ideje, pisali to na ploču i nadopunjavali se i tako je nastala ideja o serijalu na YouTube kanalu FLIMP kojeg imamo od lani jer smo tad snimali božićnu pjesmu. I tako smo odlučili u prvoj epizodi podijeliti 200 ruža za 200 osmijeha. Palo nam je na pamet kako u Zagrebu živi 400.000 žena, a mnoge od njih sigurno već odavno nisu dobile ružu na dar - nastavlja Iven Mastin (30), inače profesionalni fotograf i poduzetnik.

S obzirom na njegov posao, imali su svu potrebnu opremu za snimanje i montažu pa ističu kako je upravo zato kvaliteta snimke na visokoj razini. Iako je trebalo izdvojiti dio financija za kupnju ruža, dečki pričaju da im to nije bio problem. Uz Ivena i Domagoja u inicijativi sudjeluju trgovac Cristian Brženda (31) iz Zagreba koji je također izgubio posao te profesionalni ragbijaš Antonio Stojanovski (26), također iz Zagreba.

- Nešto smo novca skupili među sobom, a vezama i poznanstvima uspjeli smo dobiti znatna sniženja kod cvjećara, osobito kad bi ljudi čuli što radimo i za što nam trebaju ruže. No taj dan kad smo snimali bio je uistinu naporan. Ustali smo u četiri ujutro da pokupimo te ruže, a potom smo ih dijelili cijeli dan do večernjih sati. Završili smo tek negdje oko 21 sat. Bilo je to nevjerojatno iskustvo - pojasnio je Iven.

- Iskreno nismo mogli očekivati takvu reakciju, Ljudi nam šalju poruke u kojima nam zahvaljuju na ideji, kažu da je to prekrasno i plaču. Djevojke i žene nam pišu pitajući kad planiramo doći i u druge gradove s istom inicijativom. Jedini je problem što smo u cijeloj toj gužvi oko snimanja zaboravili na mame, pa su nas dočekale s pitanjem: A gdje je moja ruža - smije se Domagoj ističući kako su, vidjevši toliko pozitivan odjek, shvatili da je to što rade upravo ono što Hrvatskoj treba te su odlučili nastaviti u istom tonu.

- Ovu smo epizodu objavili u četvrtak, a ovih dana već snimamo sljedeću. Nećemo puno otkriti, ali molimo građane da se ne iznenade ako ih netko upita kad su posljednji put nazvali mamu i rekli joj da je vole, ili ako primijete nekoga kako stoji na glavnom gradskom trgu s natpisom: Sve će biti u redu. Mi samo želimo vratiti stare, lijepe vrijednosti koje nedostaju u ovim vremenima - kazao je Iven.

Inicijatori akcije pričaju kako će rado prigrliti i sponzore koji bi im se priključili u ovoj inicijativi, a ističu kako su sposobni i s malo novca napraviti velike stvari.

Sljedeću epizodu će objaviti u četvrtak na YouTubeu, a svih 20 epizoda planiraju emitirati do kraja ožujka. Snimku prve epizode u samo jednom danu pogledalo je više od 2.400 ljudi, a oduševljeni pratitelji pohvalili su inicijativu i podržali je.