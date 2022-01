Mama mi je umrla u dobi od 22 godine, u travnju 1993. godina, kada sam imala 15 mjeseci. Ne sjećam je se. Tijekom odrastanja sam znala vrlo malo o Sharlene, a moj tata Donald, koji danas ima 66 godina, nikad je nije spominjao. Do svoje sedme godine nisam se niti pitala zašto je nema i nisam imala kontakt s maminom obitelji, prisjetila se Mariah Lucas iz SAD-a.

POGLEDAJTE VIDEO Biljke koje pomažu kod stresa i tjeskobe:

- Moje rane godine života bile su kaotične. Često sam bila gladna, u odjeći koja mi nije pristajala, a imali smo periode u kojima smo živjeli u autu. Godine 1999., kad sam imala 7 godina, tata je završio u zatvoru zbog napada smrtonosnim oružjem i optužbi za drogu. Brat i ja otišli smo živjeti s tatinim bratom i njegovom ženom, i život nam je postao normalniji - nastavila je.

- Moja ujna je bila najbolja prijateljica moje majke i ona mi je rekla da je mama mrtva, iako nije rekla kako je umrla. Bila sam duboko šokirana i tužna. Ujna mi je pričala o maminoj ljubavi prema plesu i pjevanju, kako me je oblačila u slatke haljinice i kako sam kao dijete bila na njenom sprovodu. Stajala sam kraj lijesa i vrištala za njom. Također, dala mi je mamine naušnice i prvi put mi pokazala njenu sliku. Pomislila sam kako je lijepa - ispričala je.

U dobi od 12 godina saznala je od ujne i ujaka da mama nije samo umrla, već da ju je ubio jedan muškarac.

- Nisam pitala kako se to dogodilo, ali mi je rečeno da je počinitelj u zatvoru. Borila sam se s time da procesuiram to što sam saznala i nisam se mogla dodatno suočavati traženjem detalja - rekla je.

Prošlost ju je stalno proganjala

Tada, 2009. godine, u dobi od 18 godina, ostala je trudna. Sina Chesea rodila je u kolovozu 2010. Postala je samohrana majka i bila je shrvana što joj mama nije živa da upozna unuka.

Kasnije je upoznala sadašnjeg supruga s kojim je dobila još dvoje djece.

- Naš sin Dylan, koji danas ima devet godina, rođen je u studenom 2012. Bili smo mlada obitelj i život nam je bio težak, ali ljubav i sigurnost koje sam osjećala bile su nevjerojatne. Postala sam majka koja ostaje kod kuće, dok je Cody radio kao arhitekt. Dobili smo i kćer Harper u svibnju 2014. godine - ispričala je i spomenula kako je sa suprugom često razgovarala o tome što se dogodilo njezinoj majci.

Kako je razmišljala o majci, tako nije mogla izbjeći misli o čovjeku koji joj je oduzeo život.

- Razmišljanje o njoj značilo je da mi je na umu i čovjek koji ju je ubio. Od obitelji sam saznala da se zove Jason Clark, ali nikad nisam istraživala detalje suđenja ili kazne, bila sam previše istraumatizirana. To me je jako opterećivalo i često sam bila pod stresom, tjeskobna i nervozna. To je u prošlosti utjecalo na moje odnose, ali Cody je imao razumijevanja, a i moji prijatelji su mi oduvijek bili podrška - rekla je.

Odlučila mu je oprostiti nakon što je skoro umrla od sepse

U rujnu 2015. krenula je po diplomu iz kaznenog pravosuđa na Sveučilištu DeVry u San Diegu u Kaliforniji. U studenom iste godine izvadila je umnjake, ali stvari su se zakomplicirale pa se jaka infekcija pretvorila u sepsu. Život joj je visio na koncu.

- Odvezli su me hitno u bolnicu i stavili u komu. Srce mi je u jednom trenutku prestalo kucati. Liječnici su me uspjeli spasiti, a nakon tog iskustva bliske smrti shvatila sam koliko život može biti kratak i osjetila da je vrijeme pokušati otpustiti svu bol i traumu koju sam nosila u sebi - prisjetila se.

- Osjetila sam da mu želim oprostiti, ubojici svoje majke. Željela sam stupiti u kontakt s njim. Kad sam to rekla Codyju, razumio je, iako su mnogi moji rođaci poludjeli na to. Ipak, to je bilo nešto što sam morala učiniti. Konačno, jednog dana, odlučila sam pisati Jasonu u zatvor. Bilo je to u lipnju 2016. godine - dodala je.

'Bio je manji nego što sam ga zamišljala'

- Trebalo mi je mjesec dana da mu napišem pismo. Na preko pet stranica sam mu ispričala o traumatičnom djetinjstvu i prekrasnom mužu i djeci koje imam. Rekla sam mu da sam mu oprostila i želim da i on oprosti sam sebi. Mjesec dana kasnije primila sam pismo od Javiera Stauringa, izvršnog direktora organizacije pod nazivom Healing Dialogue And Action, koja radi na donošenju promjena u kaznenopravni sustav - rekla je.

- Objasnio je da, iako je Jason primio moje pismo, nije na njega smio odgovoriti, ali poručio mi je da će uskoro izaći iz zatvora, nakon 23 godine, i da me želi upoznati. Pomislila sam: 'I ja to želim' - dodala je.

I došao je taj dan, upoznala je čovjeka koji joj je ubio majku.

- Dršćući od nervoze, ušla sam u tu prostoriju u prosincu 2016. i ugledala Jasona. Očekivala sam da ću biti prestrašena, ali izgledao je manji nego što sam ga zamišljala. Djelovao je jako uplašeno. Sjedio je, drhtao i imao suze u očima. Bez razmišljanja sam mu prišla i zagrlila ga - prisjetila se.

Imao je užasnio djetinjstvo, bio je žrtva seksualnog zlostavljanja

Prvo što ga je pitala bilo je: 'Zašto si to napravio?', a on joj je plačući rekao da je bio seksualno zlostavljan od rođenja, a to se nastavilo i u odrasloj dobi. Okrenuo se drogama kako bi se mogao nositi s užasnim traumama, a Mariah je saznala da se i njezina majka drogirala.

- Rekao mi je da je bio na methu kad je vidio moju mamu koja mu je dugovala novac za drogu. Posvađali su se, a u žaru svega toga on ju je izbo nožem. Bilo je to prvi put u životu da sam čula kako mi se majka drogirala, ali bilo je olakšanje čuti sve što se dogodilo. Jason je bio emotivan, ali ja sam se trudila ostati smirena. Nisam osjećala nikakav bijes, samo silnu tugu. Znala sam da je i on bio povrijeđen - nastavila je.

- Čučnuo je kraj mene i ispričao se. Objasnio mi je kako mu je vrijeme u zatvoru bilo teško, ali je puno naučio. Zvuči bizarno, ali intenzitet tog trosatnog sastanka stvorio je takvu vezu među nama da smo nakon toga otišli na večeru. U restoranu sam nazvala Codyja da mu kažem kako sam dobro. Razgovarao je i s Jasonom te mu zahvalio što je tako otvoren - dodala je.

'Oprostiti Jasonu i pomoći mu da oprosti sam sebi donijelo je takav mir u moj život'

Tjedan dana kasnije Jason je došao kod njih na večeru. Upoznao je njezinog supruga i djecu.

- Djeci smo jednostavno rekli što je Jason učinio. Prihvatili su to što su čuli. Jason je znao da upoznaje unuke koje mama nije imala priliku vidjeti i da je to privilegija. Iskreno im se ispričao, prihvativši odgovornost za činjenicu da njihova baka danas nije s njima zbog njega. Od tada je naše prijateljstvo poraslo. Radimo zajedno na zagovaranju političkih promjena, o reformi i oprostu - rekla je.

Sa Jasonom se vide nekoliko puta godišnje, ali često se čuju. On je obnovio svoj život i danas radi kao vozač.

- Oprostiti Jasonu i pomoći mu da oprosti sam sebi donijelo je takav mir u moj život. Zauvijek ću cijeniti naše prijateljstvo - zaključila je Mariah, a prenosi The Sun.

Video o Mariah i Jasonu možete pogledati u videu OVDJE.