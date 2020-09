Prijateljstvo za cijeli život nije nemoguće, ali je doista rijetko

Rijetki ljudi u svojim životima imaju dugogodišnje prijatelje ili čak prijatelje iz djetinjstva. Vještinu kako zadržati prijatelje možete naučiti uz ove savjete koji će vam u tome pomoći

<p>Ljudi se mijenjaju kroz život, udaljavaju se jedni od drugih, odsele se u drugi grad ili jednostavno prerastu neka prijateljstva. To je savršeno normalno, piše <a href="https://www.huffpost.com/entry/lifelong-friends-habits-long-term_l_5f6a23d6c5b6d0af500320d6">HuffPost</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Dobra prijateljstva produljuju životni vijek</p><p>No prijateljstva koja traju desetljećima vrijedi njegovati, a u tome pomažu i određene navike.</p><h2>1. Uvijek ste tu kad vas trebaju</h2><p>Kad ste s nekim dugogodišnji prijatelj, nedvojbeno ćete doživjeti različite životne izazove, od smrti voljenih, prekida i razvoda do zdravstvenih teškoća. U takvim situacijama mnogi prijatelji će nestati iz vašeg života, no dugogodišnji prijatelji znaju da mogu računati jedni na druge kako bi se međusobno saslušali, poslužili kao rame za plakanje ili samo netko tko će im odvratiti misli od problema.</p><p>- Ono što u takvim trenucima pokazujemo jedni prema drugima ojačava naše veze. Ljudi mogu doživjeti koliko ih drugi iskreno vole jer se pojave u vrijeme kad vam najviše trebaju, ističe psihologinja i stručnjakinja za prijateljstva <strong>Marisa Franco</strong>.</p><h2>2. Planirate promjene i ostajete u kontaktu nakon njih</h2><p>Dugogodišnji prijatelji su proaktivni u traženju načina kako da i dalje ostanu jedni drugima u životima čak i kad se promijene okolnosti, bez obzira je li riječ o selidbi u drugi grad, napredovanju u karijeri, rođenju djeteta ili romantičnoj vezi.</p><p>- Oni planiraju posjetiti prijatelja prije nego što se odseli u drugi grad, neobavezno se videopozivom druže s prijateljicom koja je tek rodila ili planiraju izlazak samo za prijatelje kako im novi romantični partner ne bi oduzeo vrijeme za prijateljstvo, kaže <strong>Rhaina Cohen</strong> koja se bavi ponašanjem kao producentica podcasta Hidden Brain.</p><p>Naravno da nikakva količina planiranja ne može promjenu učiniti nepostojećom, i usput će rasti bol zbog nje. No želja da se prilagodite i uložite napor u održavanje prijateljstva ono je što se računa.</p><p>- Ako ste već jedno drugom jasno rekli da očekujete kako ćete se snaći s izazovima zbog promjene, stvorili ste prostor da artikulirate svoje osjećaje i prilagodite se novim uvjetima, dodala je Cohen.</p><h2>3. Sjećate se važnih trenutaka</h2><p>Prijatelji će vam poslati poruku na rođendan, no najbliži prijatelji idu korak dalje. Primjerice, oni nikad ne zaborave nazvati vas na godišnjicu smrti vaše majke, poslati vam omiljeno cvijeće ili desert. Sjete se stvari koje ste vi samo usput spomenuli, poput razgovora za novi posao ili posjeta liječniku.</p><p>- Razmišljanje o drugima trebalo bi biti više od samo prisjećanja na neke očite datume. Možda nečija mama ide na kemoterapiju, kći se prijavljuje na studij ili preuređuje kuhinju, kaže terapeut <strong>Kurt Smith </strong>koji se specijalizirao za savjetovanje muškaraca.</p><h2>4. Probleme u odnosu rješavate iskreno i zrelo</h2><p>Ima prijatelja koji mogu sakriti pod tepih frustracije ili povrijeđene osjećaje samo zato što se boje suočiti s problemima i nadaju se da će oni nestati. No dugogodišnji prijatelji predano rješavaju svaki problem na koji naiđu. Sigurni su da njihovo prijateljstvo može izdržati neugodne razgovore i znaju da će to samo ojačati njihovu vezu, a ne uništiti je.</p><p><br/> - Istraživanja pokazuju da se volimo distancirati od prijatelja kad se pojave neriješeni problemi. No druge studije dokazale su da otvorena i suosjećajna komunikacija o konfliktu osnažuje prijateljstvo. Govoreći o problemima koji smetaju njihovom odnosu, dugogodišnji prijatelji znaju kako to učiniti na način koji ne uključuje krivnju, nego zajedno rade na procesima izlječenja, kaže Franco.</p><h2>5. Pokazujete svoju ranjivost</h2><p>Usputna prijateljstva uglavnom tek zagrebu površinu, no pravi prijatelji znaju da kad su u društvu jedni s drugima mogu spustiti obrambene mehanizme. Mogu razgovarati o svojim manama, greškama i nesigurnostima znajući da ih nitko zbog toga neće osuđivati niti odbacivati.</p><p>- Dugogodišnji prijatelji si međusobno govore ono što stvarno jest. Snaga prijateljstva otkriva se u stupnju u kojem ste spremni otkriti svoje najiskrenije i najdublje misli. Volja da budete ranjivi otkriva povjerenje i osnažuje prijateljstvo, kaže Franco.</p><h2>6. Imate vremena za kratke razgovore i dugačka druženja</h2><p>Kako bi u svojem životu zadržala dugogodišnje prijatelje, Cohen kaže da pokušava pronaći prostora za kratka javljanja, ali i dugotrajna druženja.</p><p>- Za mene je razmjena glasovnih poruka ili telefonski poziv jedanput na mjesec znak da me zanima život prijatelja i da želim ostati u njemu te čuti novosti. Ta kratka javljanja služe uglavnom da čujem kako su, kako ne bismo ono vrijeme koje imamo za dugotrajno druženje trošili na svakodnevne stvari, kaže Cohen.</p><p>Ti redoviti pozivi govore da je prijateljstvo još živo i da nastavljate zajedno kroz život, no dugotrajna druženja u kojima zajedno provedete dan ili više njih nužna su za one neočekivane razgovore koji prijateljstvo podižu na višu razinu. Dugogodišnji prijatelji znaju koja je vrijednost takvih trenutaka i zato su im prioritet dugotrajna druženja.</p><p>- Mislim da se prijateljstva osnažuju kad imamo priliku provesti sat ili dva zajedno, čak i ako je to jedanput na godinu kad je riječ o prijateljima koji žive daleko. Šetnje su odlična izlika za to da provedete veći dio dana zajedno, kao i posjeti ili praznici, ističe Cohen.</p><h2>7. Znate opraštati ako se dugo ne čujete</h2><p>U idealnom svijetu redovito bismo se čuli s prijateljima, no život nas ponekad odnese u drugom smjeru. Dugogodišnji prijatelji to razumiju i ne doživljavaju osobno ako se niste javili neko vrijeme. Svjesni su da ćete se u konačnici ipak susresti i nadoknaditi propušteno.</p><p>- Dio činjenice da ste nekome dugogodišnji prijatelj podrazumijeva kako razumijete vrijednost vašeg odnosa bez obzira na to koliko ste često u kontaktu. Ako ste svjesni da vaši prijatelji imaju i drugih stvari u životu koje mogu okupirati njihovo vrijeme, pa čak i druga prijateljstva, onda se nećete uvrijediti ako se ne čujete svakodnevno. To je stvaran dar zbog kojeg prijateljstva traju doživotno, zaključuje Smith.<br/> </p>