DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Konačni objekt bio je dug 168 metara i širok 21 metar, gotovo tri puta veći od prvotno zamišljenog, a otvoren je 1974.
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Prije čak 52 godine otvoren je najstariji zagrebački pothodnik
Čitanje članka: 2 min
U najavi Večernjeg lista 22. svibnja 1974. stoji kako se dan kasnije otvara najstariji zagrebački Pothodnik, onaj ispod Glavnog kolodvora. Danas je on najpoznatiji pothodnik u glavnom gradu, a vodio je od Starčevićeva trga do ulaza u tadašnju Kreditnu banku u Paromlinskoj ulici. Gradnja je počela još 1969. godine.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku