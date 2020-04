U kupovinu nakon popuštanja mjera: Razmislite što trebate

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Pohvalila se smočnicom, pa ju napali: Nagomilavaš namirnice!

Dio ljudi s dobrom platežnom moći će sigurno pohrliti u dućane, no moramo uzeti u obzir da je dio građana već pogođen posljedicama korona virusa. Primanja su im se smanjila ili su dobili otkaz, a ne zaboravimo i da je u Zagrebu bio potres zbog kojeg je dio ljudi ostao bez doma. Sve to negativno će se odraziti na potrošnju, ističe docentica dr.sc. Dajana Barbić sa Katedre za financije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

S njom se slaže i dr. sc. Zvonimir Galić sa Katedre za psihologiju rada i ergonomiju na Filozofskom fakultetu u u Zagrebu.

- Javnozdravstvenu krizu prati ekonomska koja će se vjerojatno produbljivati. Dio ljudi je ostao na posla, dio se boji te sudbine, a dijelu su smanjeni prihodi ili će to tek biti. U takvim okolnostima ljudi ne troše puno – dio jer nema, a drugi dio jer se boji. Povratak potrošačkog optimizma je nešto za što će trebati dosta vremena - ističe dr. Galić.

Docentica smatra kako su promjene u potrošačkom mentalitetu nastupile već s početkom pandemije i teško će se mijenjati.

- Ova kriza nas je kao konzumerističko društvo naučila da možemo bez puno toga i da nam ne treba onoliko koliko smo mislili da nam treba. Stoga vjerujem da će se to sve odraziti na ukupnu potrošnju i to ne samo sad sljedećih nekoliko mjeseci, nego čak nekoliko godina - uvjerena je naša sugovornica, a sličnog je mišljenja u dr. Galić.

- Navike su se već promijenile od kad se suočavamo s korona virusom i neke od tih promjena će ostati trajne u „novom normalnom“. Premda je došlo do relaksacije mjera, situacija s koronavirusom je daleko od gotove. Dok se ne pronađe cjepivo kupovat ćemo u izmijenjenim okolnostima, uz poštivanje različitih mjera koje će iskustvo kupnje činiti manje ugodnim pa ćemo vjerojatno u trgovine ići nešto rjeđe i više kupovati strateški - ističe on.

Dr. Barbić pojašnjava kako su već tijekom izolacije ljudi prestali trošiti na stvari koje nisu nužne ili su bile nedostupne, pa je kupovina odjeće i obuće ili odlazak u restorane nešto što se ne nalazi na listi prioriteta. - Mislim da će još neko vrijeme ljudi najviše trošiti na hranu stvarajući zalihe sve do trenutka dok se neće osjećati dovoljno sigurno da to više nije potrebno i da se mjere izolacije neće ponoviti. No u ovoj krizi, što se tiče novostečenih navika, velik broj potrošača se možda sad prvi put susreo s online kupnjom i vjerujem da će se to nastaviti. Možda neće značajno rasti, ali se sigurno neće bitno mijenjati sve dok se opet rutina ne vrati na stanje prije pandemije - kaže dr. Barbić.

Tko će prvi pohrliti u trgovine ovisi o brojnim faktorima, a dr. Galić smatra da tu neće biti osobitih iznenađenja.

- Mi živimo u potrošačkom društvu i potrošnja je sastavni dio našeg života. Ja mislim da je normalno da se ljudi vesele, barem djelomičnom povratku, u normalne živote. Mi ne kupujemo proizvode samo zbog njihove uporabne vrijednosti nego i zato što oni znače. Potrošnja zadovoljava naše važne psihološke potrebe - odlazak u kupovinu razbija rutinu, zabavlja nas, pomaže nam da sebi i drugima definiramo tko smo. Nekim ljudima i nekim skupinama (npr. adolescenti) je to osobito važno i za njih očekujem da će najprije posjetiti trgovine - kazao je on.

Mnogi već sad na društvenim mrežama najavljuju kako jedva čekaju otvaranje trgovina i raduju se potrošnji, no preporuka stručnjaka je da budu racionalni.

- Kod kupovine manjih stvari poželjno je napraviti plan nabave namirnica na tjednoj bazi. Svakako valja napraviti proračun i vidjeti koliko novca se za što može izdvojiti. Ako pak želite kupiti neku veću i skuplju stvar, prespavajte. Pričekajte tjedan dana, pa zatim još jedan tjedan. Ako želja i dalje bude ista, tad razmislite na čemu uštedjeti da izdvojite novac za kupnju takvog predmeta i imajte na umu da zbog toga hrana i režije ne smiju patiti - kaže financijski savjetnik Vanja Kovačević ponavljajući kako u kupovinu treba ići hladne glave i racionalno razmotriti što nam zapravo treba, a što kupujemo iz hira. Kaže i kako je za kupovinu uvijek bolja gotovina jer je riječ o ograničenoj količini novca i ne možete se zanijeti u potrošnji kao kod kartice kad nemate opipljive novčanice u ruci, no zbog situacije s korona virusom i to se mijenja pa su u epidemiološkim mjerama istaknuli zašto je bolje nositi karticu.

- Ako vam samokontrola teško pada, postoje načini kako ograničiti dostupna financijska sredstva na karticama. Možete u banci zatražiti ukidanje minusa na računu i tako onemogućiti da idete u crveno, ili možete za kupnju koristiti samo onu karticu na koju sami stavljate sredstva. Kao kod kupovine na internetu. Imate na raspolaganju točno onoliko novca koliko ste stavili na karticu i kad taj iznos potrošite, nema daljnje potrošnje - savjetuje Kovačević.

Dr. Barbić pojašnjava kako bi prije nove kupovine uvijek trebalo provjeriti stanje u ormaru ili smočnici te ne gomilati odjeću ili hranu.

- Zato je najvažnije prvo potrošiti ono što imate na zalihama, a zatim je važno trošiti planirano. Zadajte si budžet. Svejedno je je li on dnevni, tjedni ili mjesečni, i ne odstupajte od tog plana. Pritom se ravnajte prema vlastitim mogućnostima - savjetuje docentica, a dr Galić se nadovezuje kako je racionalnost upravo ono čime bismo se svi sada trebali voditi.

- Ja uvijek nudim dva savjeta za racionalnu kupnju i oba redovno prakticiram. Prvi je – prespavajte kupnju i sutra odlučite treba li vam zbilja ono što ste danas poželjeli kupiti. Drugi je - razmislite postoji li bolji način za potrošnju iste sume novaca odnosno bi li bilo pametnije te novce uložiti u nešto drugo što više treba vama ili vašoj obitelji. S obzirom da su pred nama teška ekonomska vremena, mislim da je racionalna potrošnja novca od presudnog značaja - zaključio je on.

Pametnija kupovina uz ovih 10 stručnih savjeta

1. Odredite budžet koji možete potrošiti u skladu s mogućnostima

2. U trgovinu ne idite bez popisa za kupnju te birajte samo one predmete koji su vam nužni

3. Prilikom kupnje strogo se držite popisa i ne odstupajte od njega

5. Kod većih nabavki, prespavajte i promislite treba li vam taj predmet

5. Razmislite za što biste još mogli iskoristiti novac namijenjen za taj predmet i biste li ga mogli potrošiti pametnije

6. Prije odlaska u kupnju potrošite zalihe, ne gomilajte hranu ni druge potrepštine

7. Za kupnju koristite gotovinu

8. Ograničite minus na kartici

9. Za kupovinu koristite karticu s ograničenim sredstvima koja sami uplaćujete na nju

10. Kad god je to moguće, koristite online kupovinu radije nego da odlazite u trgovačke centre

