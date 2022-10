Prije Tindera i online spojeva: Evo kako je izgledalo spajanje parova na daljinu 1960-ih...

U 1960-ima, puno prije nego što su postojale online aplikacije za upoznavanje ili čak osobna računala, postojala je 'Operation Match' - prva 'online' usluga za upoznavanje u New Yorku.

Funkcioniralo je tako da biste poslali dvadesetak kuna, ispunili upitnik, poslali ga poštom, a zatim su vam pomoću računalnog algoritma odabrani potencijalni parovi. Vaše 'podudarnosti' tada bi vam bile uzvraćene poštom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kada je debitirala 1965., poante usluge bile su - spojevi na slijepo i druženje za samce.

Karen Covy, stručnjakinja za razvode i odvjetnica iz Chicaga, bila je znatiželjna i išla je vidjeti s kim će se spojiti, pa je odlučila pokušati. Nakon što je ispunila poduži upitnik s višestrukim odgovorima, poslala ga je poštom, zajedno s dvadeset kuna, u zamjenu za imena i telefonske brojeve tri 'računalna podudaranja'.

Nestrpljivo je čekala mjesec dana prije nego što su imena muškaraca njezinih snova stigla poštom.

- Nisam mogla više čekati pa sam odmah nazvala svakog i dogovorila vrijeme za sastanak. Moj prvi spoj bio je student prava sa Sveučilišta Columbia koji je izgledao bolje od prosjeka i nekoliko je godina bio stariji od mene - priča Covy.

Foto: Dreamstime

Upoznali su se u hotelu Barbizon, koji je bio isključivo rezerviran samo za žene, u kojem je živjela. Budući da je muškarcima bio nedopušten pristup svugdje osim u predvorju ili mezaninu, pronašli su prostor na polukatu gdje su mogli nasamo razgovarati, donosi YourTango.

Njihov je razgovor bio neugodan od samog početka i ubrzo su shvatili da nemaju ništa zajedničko i spoj je naglo završio. Ipak, trebala je upoznati još dva tipa pa nije gubila nadu.

Drugi pratilac ju je pokupio na motoru. Nije bio njezin tip i bio je prilično grub, ali bila je voljna pokušati s njim. Odjenula je za tu 'ulogu' crno kožno odijelo za večeru i smrzavala se na devet stupnjeva dok se vozila na stražnjem dijelu motocikla, do kineske četvrti.

Za večerom se bez prestanka hvalio svojim 'narkomanskim' stilom života. Bilo je očito da nemaju ništa zajedničko. Samo se željela vratiti u toplinu svoje sobe u Barbizonu, a vožnja motorom natrag činila joj se kao vječnost.

Sa samo još jednim preostalim spojem, njezina nada da će pronaći gospodina 'pravog' preko računalnog spoja počela je nestajati.

Nakon što je upoznala prva dva nekompatibilna muškarca, pitala se kako su se uopće našli u paru s njom. Ne želeći više gubiti vrijeme na neuspjele spojeve, odlučila je razgovarati telefonom s posljednjim tipom, više od dva sata. Imali su dobar razgovor i njegov joj je glas zvučao seksi.

Foto: Dreamstime

Odlučili su se naći te večeri u baru iza ugla hotela. Povela je svoju prijateljicu, za moralnu podršku. Sjedile su za šankom kako bi ih mogao lako pronaći i prošlo je kratko prije nego što je čula kako je netko zove.

Okrenula se očekujući da će ugledati šarmantnog princa, a umjesto toga, vidjela je tipa koji je nalikovao ćelavom klaunu s tri pramena kose na glavi, s po jednim pramenom sa svake strane i drugim na vrhu.

Šokirana i razočarana, brzo se okrenula prema prijateljici i razgovarale su dok nisu bile sigurne da je tip otišao iz bara.

- To je bio posljednji put da mi je računalo djelovalo kao posrednik, iako znam da su se stvari dramatično poboljšale stvaranjem online spojeva. Ali sada postoji jedna dobra stvar ako to ikada odlučite isprobati, barem nećete biti 'prevareni' i upoznati nekoga bez da vidite njegove fotografije... osim ako to nije ono što želite - kaže Covy.

Najčitaniji članci