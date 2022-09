Pripazite! Djevicu ćete jako naljutiti radite li ovih 8 stvari

1. Nered

Djevice ljuti nered u njihovoj kući, a još ih više ljuti kada netko drugi napravi taj nered. Kada netko razbaca stvari ili ne opere suđe. To Djevice izluđuje jer vole živjeti u savršenom redu i harmoniji.

2. Neodgovornost

Djevice ne podnose ljude koji se neodgovorno odnose prema svojim dužnostima. Ako trebate pomoć, zatražite je unaprijed, a kada nešto želite učiniti, napravite to kako treba.

3. Laž

Ovaj znak je posebno bijesan kada je laž sasvim nepotrebna. Ako analiziraju ponašanje osobe i ne mogu shvatiti zašto je točno lagala, to Djevice jako razljuti. One to shvaćaju osobno pa su tuđe laži bez svrhe za njih niski udarac.

4. Manipulacija

Ne pokušavajte manipulirati Djevicama. Ona će to odmah shvatiti i staviti vas na crnu listu. Ne vršite pritisak na nju zbog sažaljenja, ne izazivajte osjećaje krivnje i nikako joj ne govorite 'moraš'. Djevice će učiniti sve suprotno.

5. Kad netko koristi njihovu dobrotu

Ne može se reći da su Djevice 'svetice', ali one često čine dobra djela i predstavnici ovog znaka općenito često pokušavaju učiniti nešto dobro.

Ako netko to ne cijeni, to će ih jako uznemiriti. S takvim osobama se radije uopće ne druže jer smatraju da ljubaznost ne smije ostati bez odgovora. Ako zamolite Djevicu da vam pomogne, nemojte biti lijeni i recite im barem 'hvala'.

6. Želja da se postavite iznad njih

Djevice vole relativnu jednakost. Ne smeta im kada je netko viši od njih na ljestvici karijere i kada im govori što da rade u ovoj ili onoj situaciji, međutim, ponekad ljudi znaju namjerno naglasiti svoj status ponižavanjem drugih - i to Djevice jako ljuti.

Ako nakon takvog ponašanja u nekom trenutku imate problema i samo ga Djevica može riješiti, nemojte računati na njenu pomoć. Djevicu jako iritira arogancija. Zdravo samopouzdanje im ne smeta, ali ako se netko smatra boljim od drugih, a ne pokušava to potkrijepiti, Djevica će razviti neprijateljstvo. Jako ih živciraju razgovori i rad s takvim ljudima.

7. Komunikacija bez poštovanja

Djevice dopuštaju da osoba ponekad pogriješi - slučajno izgubi živce ili ne ispuni obećanje. No, najvažnija stvar za svaku Djevicu je čuti riječi 'oprosti'. Ako ove riječi ne uslijede nakon omalovažavajuće komunikacije, sami sebi ste napravili zakletog neprijatelja.

8. Ravnodušnost

Djevice ne vole kada im netko ne pokazuje emocije. Primjerice, ako voljena osoba ne sudjeluje u životu Djevice i ne pokazuje nikakvu inicijativu, to razbjesni Djevicu. Kada shvatite ove stvari, to će vam pomoći da uspostavite dobar odnos s Djevicama i brzo uspostavite razumijevanje, piše Atma.

