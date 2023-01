Znate li gdje vam se partner sada nalazi i s kim je? Danas je dan kad ljudi 'varaju kao ludi'

Danas je 'najpopularniji' dan u godini za afere. Na ovaj dan, 9. siječnja, pojedinci traže veze iza leđa partnera jer dugotrajno blagdansko razdoblje naglašava pukotine u odnosima. Također, mnoge nesretne žene i muževi odlučuju se na razvod od partnera.

Zapravo, 9. siječnja sve više nezadovoljnih supružnika juri na stranicu za izvanbračne spojeve u potrazi za aferom. A također, nakon Božića i Nove godine, mnogi parovi odlučuju da im je prekid veze odluka broj jedan u 2023.

Navedene situacije, povratak na posao, tmurni dani i loši vremenski uvjeti, primjerice mnogim Britancima, stvaraju napetost u njihovim odnosima te nastupa najprometniji tjedan u godini za afere - s predviđenim porastom od 30% u odnosu na prošlu godinu - kada je riječ o registracijama na vodeću britansku internetsku stranicu za upoznavanje zauzetih partnera.

Foto: Dreamstime

U anketi koja je obuhvatila 600 prijava, 72% je reklo da se zbog druženja s partnerom tijekom Božića osjećaju 'ugušeno' i da im je potrebno vrijeme odvojeno od njih.

Nije iznenađujuće da je ovo i povoljno vrijeme za brakorazvodne odvjetnike.

- Nova godina je vrijeme kada neki donose odluke koje će im promijeniti živote pa nas povećanje broja prijava na na početku godine ne iznenađuje. Količina novih registracija sugerira da ova godina neće biti iznimka - kaže Jessica Leoni, glasnogovornica stranice za upoznavanje zauzetih partnera.

Također, dodaje da razdoblje 'zatvaranja' može biti intenzivno vrijeme za parove tijekom blagdana jer je za neke - 'klaustrofobično'.

Foto: Dreamstime

- To može dovesti do situacije u kojoj se parovi toliko razbjesne jedno na drugo da temeljni problemi izbiju na površinu. Istraživanja su pokazala da se više parova svađa u siječnju nego u bilo kojem drugom mjesecu, pri čemu se mnogi pokušavaju nositi sa stresom povratka na posao, prekomjernog trošenja, jedenja i pijenja tijekom blagdanskog razdoblja i novca kojeg je sve manje. To dovodi do neizbježnog nakupljanja razdražljivosti i ljutnje - pojašnjava stručnjakinja te dodaje kako zbog financijskih implikacija razvoda mogućnost afere ne samo da počinje izgledati privlačno, već postaje i financijski isplativa opcija, prenosi Daily Star.

