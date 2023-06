Pripremite tijelo za ljeto, još stignete! Tu je i odličan popust na fitness opremu uz 24 Oranž

Mršavljenje ne mora biti noćna mora - ciljane vježbe kombinirajte s omiljenim aktivnostima poput hodanja, trčanja, vožnje bicikla, plivanja, aerobika, rolanja ili plesanja. Najbolje od svega je što korisnici 24 Oranža imaju na raspolaganju nevjerojatne popuste uz koje će im kupovina nove fitness opreme biti nikad jeftinija. Stoga, ako već niste dio 24 Oranž kluba, svakako se registrirajte i pretplatite - uštede su i nevjerojatne! Kliknite ovdje!

POGLEDAJTE VIDEO:

Kad se odlučite na dijetu, pripazite da ne pretjerate u želji da što prije izgubite suvišne kilograme jer će se oni brzo i vratiti. Dnevni kalorijski unos nikako ne bi smio biti manji od 1000 kalorija. Također, nije preporučljivo izgubiti puno kilograma u kratkom vremenskom razdoblju.

Provjerite 24 Oranž i popust od 10 posto popusta na svu fitness opremu u webshopu Woolf

Kako bi mršavljenje bilo još uspješnije, nužno je u rutinu uvesti i neki oblik rekreacije. No prije bilo kakvog vježbanja, a osobito vježbate li sami i bez stručnog nadzora, obvezno se savjetujte s liječnikom. Neke vježbe, primjerice, počučnji i čučnjevi u iskoraku iz današnjeg primjera vježbi za fit tijelo do ljeta nisu dopuštene osobama s akutnim ili kroničnim ozljedama koljenskog zgloba.

Foto: Dreamstime

Ciljanim vježbama, poput ovih prikazanih, učvršćujemo i oblikujemo određene mišiće na tijelu, a danas su to mišići nogu i stražnjice, no ne smanjujemo potkožno masno tkivo na tim mjestima. Ono se može reducirati jedino takozvanim aerobnim aktivnostima poput hodanja, trčanja, plivanja, rolanja, vožnje biciklom, aerobikom, plesom i sličnim aktivnostima koje provodimo najmanje 20 minuta u kontinuitetu.

Provjerite 24 Oranž i popust od 10 posto popusta na svu fitness opremu u webshopu Woolf

Prije vježbi potrebno je zagrijati se, to jest pripremiti tijelo za njihovo izvođenje kako bi se smanjila mogućnost ozljede. Možete, primjerice, žustro stupati, lagano poskakivati s noge na noge u mjestu ili plesati uz omiljenu pjesmu. Neka zagrijavanje traje najmanje pet minuta. Kad radite ciljane vježbe, izbjegavajte izvođenje vježbi isključivo za jedno područje tijela, na primjer, trbuh. To može dovesti do ozbiljne neravnoteže u funkcioniranju mišića te zdravstvenih tegoba.