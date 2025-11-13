Perimenopauza: Evo što možete očekivati nakon 40. rođendana

Perimenopauza je razdoblje tranzicije u životu žene, kada jajnici postupno smanjuju proizvodnju hormona i tijelo se polako priprema za završetak reproduktivne faze. To je vrijeme kada menstruacije još postoje, ali postaju neredovite, a hormoni – osobito estrogen i progesteron – počinju nepredvidivo oscilirati.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 00:35

Iako se o menopauzi često govori, perimenopauza je često zanemarena tema, iako se upravo tada pojavljuju prvi znakovi velikih promjena u ženskom tijelu.

Kada počinje i koliko traje?

Perimenopauza obično započinje u srednjim četrdesetima, ali se kod nekih žena može javiti već u tridesetima ili tek pred pedesetu. Trajanje je vrlo individualno – kod nekih traje nekoliko mjeseci, a kod drugih i do deset godina.

Završava onog trenutka kada žena 12 mjeseci zaredom nema menstruaciju – tada se službeno smatra da je ušla u menopauzu.

Što se događa u tijelu?

U ovoj fazi jajnici postupno prestaju redovito otpuštati jajne stanice. Hormoni, koji su godinama radili u pravilnom ritmu, sada „skaču“ – razine estrogena i progesterona znaju biti visoke pa niske iz tjedna u tjedan.

Zbog tih promjena može se javiti niz fizičkih i emocionalnih simptoma: nepravilne mjesečnice, valunzi, promjene raspoloženja, poteškoće sa spavanjem, pa čak i smetnje koncentracije.

Osim kratkoročnih neugodnosti, ovo razdoblje nosi i dugoročne promjene – usporava se metabolizam, smanjuje se gustoća kostiju, a raste rizik od srčanih bolesti i povišenog kolesterola.

Najčešći simptomi perimenopauze

Svaka žena doživljava perimenopauzu drugačije, no najčešći simptomi uključuju:

Nepravilne menstruacije – ciklusi postaju kraći, dulji ili posve nepredvidivi.

Valunzi i noćno znojenje – nagli valovi topline koji mogu trajati nekoliko sekundi ili minuta.

Promjene raspoloženja – razdražljivost, tjeskoba, promjene volje, ponekad i depresija.

Problemi sa spavanjem – teškoće s uspavljivanjem ili česta noćna buđenja.

Suhoća rodnice i nelagoda pri spolnom odnosu.

Pad plodnosti – iako menstruacija postoji, mogućnost začeća se smanjuje.

Promjene kože i kose – suhoća, gubitak elastičnosti, pojačano ispadanje kose.

Promjene težine – osobito nakupljanje masnog tkiva u području trbuha.

Neke žene simptome jedva primijete, dok druge kroz ovu fazu prolaze vrlo teško – sve ovisi o genetici, načinu života i općem zdravlju.

Kada se obratiti liječniku?

Foto: Canva

Iako su promjene prirodne, važno je potražiti savjet liječnika ako se pojave neobično obilna krvarenja, vrlo česti valunzi, jaka nesanica, promjene raspoloženja koje utječu na svakodnevni život ili bolovi u zglobovima i kostima.

Liječnik može isključiti druge moguće uzroke, poput poremećaja štitnjače ili hormonskih disbalansa koji nemaju veze s perimenopauzom.

Dijagnoza se obično postavlja na temelju simptoma i povijesti menstruacijskog ciklusa, budući da hormonske pretrage često ne daju točan uvid zbog stalnih oscilacija hormona.

Kako ublažiti simptome

Perimenopauza nije bolest i ne liječi se, ali postoje načini kako olakšati neugodne simptome i očuvati zdravlje.

Promjene životnog stila

Redovita fizička aktivnost – pomaže kod stresa, održava kosti čvrstima i smanjuje valunge.

Zdrava prehrana – više voća, povrća, cjelovitih žitarica, kalcija i vitamina D.

Ograničiti kofein, alkohol i začinjenu hranu – često potiču valunge i nesanicu.

Prestanak pušenja – dokazano ubrzava ulazak u menopauzu i povećava rizik od osteoporoze.

Upravljanje stresom – meditacija, joga, šetnje i duboko disanje mogu značajno pomoći.

Redovit san – pokušati spavati u isto vrijeme, u prozračnoj i hladnijoj prostoriji.

Liječničke terapije

Ako promjene načina života ne pomažu, liječnici mogu predložiti:

Hormonsku terapiju za regulaciju razine estrogena i progesterona.

Niskodozne kontracepcijske pilule koje mogu pomoći kod nepravilnih ciklusa.

Blage antidepresive za ublažavanje valunga ili promjena raspoloženja.

Lokalnu estrogensku terapiju u obliku kreme ili čepića za rodnicu kod suhoće.

Sve terapije trebaju biti prilagođene osobi, uz procjenu rizika i koristi.

Seksualno zdravlje u perimenopauzi

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Zbog hormonalnih promjena mnoge žene primjećuju smanjeni libido, suhoću rodnice i nelagodu tijekom odnosa. To je česta pojava, ali se može učinkovito ublažiti lubrikantima, hidratantnim gelovima ili lokalnim hormonalnim preparatima.

Otvoreni razgovor s partnerom i liječnikom može biti presudan u održavanju kvalitetnog intimnog života.

Dugoročna briga o zdravlju

Perimenopauza je razdoblje u kojem je posebno važno paziti na prevenciju: redovito kontrolirati tlak, kolesterol i gustoću kostiju, te provoditi ginekološke i mamografske preglede.

Ovo je idealno vrijeme za uvođenje zdravih navika koje će pomoći da menopauzu i godine nakon nje dočekate snažnije i stabilnije.

Perimenopauza nije kraj, već prirodni prijelaz u novu fazu života. Iako može biti izazovna, uz pravilnu prehranu, brigu o tijelu, dobar san i otvoren pristup vlastitom zdravlju, može postati razdoblje samosvijesti i osobne ravnoteže.

Najvažnije je ne ignorirati znakove koje tijelo šalje. Razgovor s liječnikom i svjesno upravljanje promjenama mogu od ovog poglavlja života napraviti – početak novog, zrelijeg i mirnijeg razdoblja.