Privatna istražiteljica: Evo koji znak otkriva da vas muž vara

Privatna istražiteljica, koja je razotkrila mnoštvo nevjernih partnera, otkrila je jednu neobičnu stvar koju većina muškaraca koji varaju radi. Cassie Crofts vodi web stranicu za 'provjeru prošlosti partnera' Venus Investigations u Australiji, specijaliziranu za otkrivanje nevjere.

Dok bi mnogi pretpostavili da tipični znakovi varanja uključuju iznenadni rad do kasno svake noći, pretjerano uređivanje ili provođenje previše vremena na telefonu, ispada da postoji jedan manje poznati znak koji većina nevjernih muškaraca pokazuje.

Cassie tvrdi da će varalice često održavati svoj automobil u vrhunskom stanju. Koliko god čudno zvučalo, čist i uglačan automobil može biti crvena zastavica, pogotovo ako je ta razina čistoće nekarakteristična za njih.

- Ovo mi je rekao mentor i otkad je to spomenuo, ne mogu prestati to viđati u toliko slučajeva. Postoji nešto u početku nove afere, nove veze što muškarce tjera da žele imati besprijekoran automobil - tvdi ona.

Svaka peta osoba vara

Prema istraživanjima iz 2015., svaki četvrti muškarac (23%) i svaka peta žena (19%) varaju svoje bračne partnere. Riječ je o ispitanicima koji su priznali nevjeru. Procjenjuje se ipak da 60 posto nevjera ostane neotkriveno.

Prema istraživanjima i anketama muškarci češće imaju aferu s kolegicom na poslu, dok žene imaju tendenciju upuštati se u afere s prijateljima. Muškarci su također skloniji ponovnom varanju, jer je 49 posto muškaraca koji varaju priznalo da su to učinili više od jednom, u usporedbi s 41 posto žena.

Većina ljudi ne želi razgovarati o nevjeri, pa su uzorci istraživanja mali. Dr. Kathy Nickerson, iskoristila je društvene mreže za dobivanje više podataka. Visoko je cijenjena klinička psihologinja, priznata autorica i vodeći autoritet u vezama, s više od 25 godina iskustva.

- Kako je moja TikTok publika počela rasti, počela sam razmišljati o pisanju ankete za ljude pogođene nevjerom. U jesen 2023., dvoje kolega i ja izradili smo dvije ankete kako bismo bolje razumjeli razlike između muškaraca i žena kada je u pitanju nevjera. Jedna anketa bila je za partnere koji su varali, a druga za prevarene - pojasnila je.

Koristili su SurveyMonkey za prikupljanje podataka i postavili 107 pitanja svakoj skupini. Odaziv je bio fenomenalan: 2115 zalutalih partnera i 3668 prevarenih ispunilo je ankete.

Ženska prevara je dublja

Žene osjećaju manje žaljenja tijekom afere (67,4% naspram 82,5% muškaraca) te su izjavile da su doživjele više ljubavi dok je afera trajala. Ipak, u prosjeku nisu sklone ponoviti preljub, dok muškarci jesu.

Muškarci s druge strane, češće tvrde da su i dalje zaljubljeni u svoju suprugu tijekom afere i vjerojatnije je da će osjećati kako je njihova veza ili brak bolji nakon afere.

Muškarci su više od žena potvrdili da su bili u "mentalnoj magli" tijekom afere, kao i da su skloniji se pomiriti s parterom te da su nakon afere predaniji svojim izvornim vezama nego žene.

Žene imaju afere mlađe. 27,3% žena prijavilo je da su varale u dobi od 35 do 39 godina, 21,6% prijavilo je 25 do 29 godina, a 21,4% prijavilo je 30 do 34 godine. To se razlikuje od muškaraca: 29,1% muškaraca prijavilo je da su zalutali u dobi od 35 do 39 godina, 27,0% prijavilo je 40 do 45 godina, a 24,8% prijavilo je nevjeru od 30 do 34 godine. Dob od 35 do 39 godina bila je dobna skupina u kojoj su i muškarci i žene prijavili najviše afera, što sugerira da je tada i najveći rizik za aferu.

Suprotno vjerovanju da je muška prevara češće fizička, a ženska emocionalna, većina ispitanika oba spola izjavila je da je imala fizičku i emocionalnu aferu. Žene se češće povjeravaju članu obitelji ili prijatelju o aferi nego muškarci. 62,5% žena podijelilo je detalje o aferi s prijateljem ili članom obitelji u odnosu na samo 33,5% muškaraca.

No, nameće se zaključak kako je ženska prevara dublja i značajnija jer manje žale, rijeđe se vraćaju na staro s originalnim partnerom te se jače distanciraju za vrijeme trajanja afere.

Naime, muškarci koji imaju afere češće ostaju sa svojom izvornom partnericom nego žene. 82,1% muškaraca naspram 71,3% žena. Žene će također vjerojatnije formirati dugotrajne veze sa svojom aferom ako napuste svoju primarnu vezu. 12,6% žena napustilo je svoju izvornu vezu kako bi bile s ljubavnikom. Od toga je 3,5% izjavilo je da je njihova nova veza trajala 10+ godina. Muškarci su pak izjavljivali da je njihova nova veza s ljubavnicom trajala 0-6 mjeseci (7%), 6-12 mjeseci (2,4%) i 10+ godina (1,4%).