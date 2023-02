Privlačite samo 'gubitnike'? Evo kako ćete ih se napokon riješiti

Gotovo svi u svijetu spojeva spremno priznaju da imaju svoj tip. Muškarci bi mogli priznati da im se sviđaju plavuše ili cure koje su 'frajerice'; žene bi mogle priznati da im se sviđaju muškarci koji su dobro građeni ili neoprostivo ambiciozni.

To znači da i muškarci i žene imaju tendenciju izlaziti s istim tipom osobe, čak i kada je to dovelo, iznova i iznova, do nezdrave veze i konačnog slomljenog srca.

Možda ste to primijetili na sebi ili svojim prijateljima.

Ova sklonost, kao što ste mogli pretpostaviti, nije dobra stvar - vodi do obrasca frustracije, slomljenog srca i, na kraju, cinizma o ljubavi.

Kada ovaj obrazac konačno postane previše smiješan, oni koji ga slijede idu na jedan od dva načina - pristaju na nekoga tko ih zapravo i ne čini sretnima ili potpuno odustaju od ljubavi.

Foto: Dreamstime

Ukratko, obrasci nisu konačnost - oni se mogu razbiti.

Ali, poput uklanjanja mnogih loših navika, razbijanje lošeg obrasca spojeva nije proces u jednom koraku. Umjesto toga, postoje tri koraka koja je potrebno poduzeti, a sve počinje s razumijevanjem zašto izlazite na spojeve na način na koji izlazite.

Evo tri jednostavna načina da prestanete privlačiti 'gubitnike':

1. Zapitajte se zašto

Postoji razlog zašto idete za onima za kojima idete. Možda volite dramu, možda volite izazov, ali, najvjerojatnije, privlačite takav tip osobe jer odzvanja nekom vrstom dublje vizije vas samih.

Mnogi, bilo da se radi o spojevima ili poslu ili čak kada odlučuju što će doručkovati - poput familijarnosti - to čine da se osjećaju sigurno.

Velik dio toga ima veze s djetinjstvom. Ako vam se nisu sviđali vaši roditelji, možda ćete se naći u vezi s onima koji su im potpuno suprotni. Ako ste voljeli svoje roditelje, možda ćete izlaziti s onima koji su im slični. U svakom slučaju, dopuštate da familijarnost diktira izbore.

Ako, s druge strane, možete osvijestiti zašto se zaljubljujete u određenu osobu, lakše ćete prekinuti ciklus i odvažiti se na nešto novo, prenosi YourTango.

Foto: Dreamstime

2. Primijetite kako razgovarate sami sa sobom

Bez obzira na to razgovarate li sami sa sobom naglas ili samo tiho razmišljate, stalno govorite sami sebi na ovaj ili onaj način. Oni koje često osjećate bliskima sebi su oni koji odražavaju unutarnji dijalog koji se mota vašim vlastitim umovima. Govore onako kako vi potajno, a ponekad i nesvjesno govorite sami sebi. Nešto vas koči da promijenite tip pojedinaca s kojima izlazite. Jednom kad shvatite što god to jest, moći ćete drugačije birati ljude.

3. Svjesno vježbajte voljeti sebe

Ova vrsta ljubavi prema sebi ne uključuje ništa seksualno. Umjesto toga, to uključuje ljubav prema sebi - bez partnera. Mnogi imaju tendenciju strahovati od prekida zbog straha od samoće. Svladavanje ovog straha ključ je za razbijanje obrasca loših spojeva.

Dakle, odvojite malo vremena da se pozabavite sami sobom i srušite taj strah od samoće. Kad vam je ugodno biti samac, više se ne vraćate u tu familijarnost, odnosno zonu koja vas čini udobnim i sigurnim.

Kada vam je ugodno u samoći, tada možete promijeniti svoju dinamiku tako da odaberete s kim želite izlaziti na temelju onoga što osjećate, a ne onoga čega se bojite.

Najvažniji odnos koji imamo je onaj sa samim sobom. Kada uspijete razviti taj odnos prema sebi, u mogućnosti ste poboljšati i svoj odnos s drugima.

