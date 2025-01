Problem s glutenom javlja vam probava: Heljda, proso i kvinoja super su zamjene za pšenicu

Ljudi oboljeli od celijakije svakako moraju biti na bezglutenskoj prehrani, no sve je više onih koji su na gluten - alergični ili intolerantni. I njima smetaju svi proizvodi rađeni s pšeničnim i raženim brašnom. No žitarice poput heljde, kvinoje, riže pa sve do amaranta otvaraju mogućnosti cjelovitu i zdravu prehranu unatoč ograničenjima.

Gluten je protein koji se prirodno nalazi u određenim žitaricama od kojih su najpoznatije pšenica, raž i ječam. I stare sorte pšenice poput pira i kamuta također ga sadrže. No gluten pronalazimo i u namirnicama u kojima ga nikada ne biste očekivali, poput umaka od soje i sladoleda. Zobene pahuljice isto nisu sigurne, iako prirodno ne sadrže gluten, ako se zob proizvodi ili pakira blizu pšenice, tragovi glutena iz pšenice mogu završiti na zobi.

Gluten u tijelu može izazvati mnoge tjelesne reakcije i druge zdravstvene probleme. Glutenom izazvana oštećenja na tankom crijevu mogu uzrokovati malapsorpciju hranjivih tvari, što dovodi do nedostataka esencijalnih vitamina i minerala poput cinka, željeza i biotina, koji su ključni za zdrav rast kose, pa mogu potaknuti njeno ispadanje. Osim što može uzrokovati iznenadne fluktuacije u težini, najčešći su problemi s probavom. Simptomi osjetljivosti na gluten prvenstveno utječu na probavni sustav, manifestirajući se kao mučnina, nadutost, proljev, bolovi u trbuhu i ponekad zatvor. Ovi se simptomi često pogrešno tumače kao znakovi drugih stanja, što dovodi do čestih pogrešnih dijagnoza poput iritabilnog crijevnog sindroma (IBS). Studije procjenjuju da IBS pogađa 10-15 posto globalne populacije. Međutim, kod osoba s osjetljivošću na gluten, takve pogrešne dijagnoze mogu odgoditi odgovarajuće liječenje, produljujući nelagodu i ostavljajući simptome neriješenima.

Intolerancija na gluten povezana je s hormonskim neravnotežama, poteškoćama s koncentracijom, depresijom, anksioznošću, nesanicom, umorom, razdražljivosti i osjećajem "magle u mozgu". Javljaju se i problemi s kožom poput keratoze pilaris i dermatitisa herpetiformisa, ali i krhkim noktima i kožnim iritacijama nalik ekcemima. Mogući su i slabi zubi, anemija, te pojava raznih autoimunih bolesti.

Proso

Ako sami želite malo "sići" s glutena i probati bez njega neko vrijeme, bazirajte se na žitaricama bez glutena poput heljde. Heljdino brašno ne sadrži gluten i super je zamjena za pšenično brašno. Ukusna je i zdrava namirnica prepuna minerala i antioksidansa. Proteini u heljdi su visokokvalitetni i sadrže sve esencijalne aminokiseline potrebne za izgradnju i obnovu tkiva.

Heljda

Također, heljda je dobar izvor vitamina B kompleksa, posebno vitamina B2 i B3, kao i minerala poput magnezija, mangana, fosfora i bakra. Vlakna pomažu u održavanju zdrave probave, ali i u regulaciji razina šećera u krvi. Pripremite je kao kašu za juhe ili popečke, spremite od nje palentu ili specite kruh. Proso je još jedna visokovrijedna žitarica koja je odlična za slatke jutarnje kaše uz dodatak suhog voća ili kao prilog jelima s povrćem i mahunarkama - samostalno ili u kombinaciji s drugim žitaricama kao što su riža, amarant i kvinoja.

Kvinoja

Kvinoja je primjerice jedna od rijetkih biljnih vrsta koje sadrže sve esencijalne aminokiseline, što ju čini izvrsnim izvorom bjelančevina za vegane i vegetarijance. Bogata je vlaknima, magnezijem, fosforom, željezom i kalijem. Slasna je u kombinaciji s pirjanim povrćem, kao dodatak salatama i varivima.