Cijepio sam se s AstraZenecom prije otprilike dva do tri mjeseca i presretan sam. Veselim se novoj dozi jer znam da me štiti, rekao je hrvatski znanstvenik i redoviti profesor molekularne medicine na Sveučilištu u Oxfordu, prof.dr.sc. Kristijan Ramadan.

Na predavanju 'COVID-19: od virusa do cjepiva' je studentima medicine, ali i široj javnosti, dao odgovore na mnoga pitanja koja su aktualna oko pandemije i cjepiva.

Istaknuo je kako je veoma važno da liječnici budu kontinuirano educirani i da imaju dobar odnos s pacijentom.

- U Švicarskoj i Velikoj Britaniji taj odnos je bliži i pacijentu se mnogo detaljnije objašnjava nego u Hrvatskoj gdje neki misle da ih oni neće razumjeti. Zbog toga, Britanci i Švicarci imaju veće povjerenje u zdravstvo. Važna je i transparentnost podataka. Netočne informacije dovode do nepovjerenja građana. Ljude se često podcjenjuje - govori.

Dodaje kako u posljednjih petnaestak godina imamo ekspanziju virusa koji su u prirodi postojali, samo su prešli na ljude.

- Korona virusi su prisutni svugdje oko nas. Oko 12 godina prije izbijanja korone, čak i prije MERS-a, govorilo se da su šišmiši izvori korona virusa i da se samo 'čeka' kada će izbiti na mokrim tržnicama. Može se reći da se znalo kako će doći do virusa, koji prelazi na čovjeka. Isto tako, korona virus je životinjski virus pa bi zbog toga trebali više brinuti i o zdravlju životinja - ističe znanstvenik.

'Virus nije izašao iz laboratorija'

Kaže kako postoje tri teorije o nastanku virusa. Prva hipoteza je da se virus stvorio sam rekombinacijom između korona virusa ljuskavca i šišmiša. Druga je da je 'skočio' sa šišmiša na ljude, da je bio asimptomatski među ljudima dok nije mutirao i počeo izazivati ovakvu kliničku sliku. Treća je da je virus izašao iz laboratorija.

- Posljednja hipoteza je najmanje vjerojatna. Odnosno, ja smatram da je potpuno kriva. Da je izašao iz laboratorija, virus bi bio puno 'bolji' - rekao je Ramadan.

Dodaje kako se mnogi boje da cjepiva mijenjaju genom pa se odbijaju cijepiti.

- Pa kada virus ulazi, mijenja puno više genoma. Ako se bojite toga, trebate se 10.000 puta više bojati virusa koji vam mijenja genom - govori.

'Cijepljenje je povezano s obrazovanjem'

Dodao je kako se u Hrvatskoj se smrtnost povećala za 20 posto u odnosu na pet godina prije.

- U periodu od 18. listopada do 27. prosinca 2015-19. je bilo 10.978 umrlih u Hrvatskoj. U tom istom periodu 2020. godine je bilo 15.755 umrlih. Dakle, u Hrvatskoj je u ovom periodu umrlo 4777 ljudi više nego što je trebalo. Nisam za to da se gleda koliko je ljudi umrlo s Covidom i od Covida. Važno je gledati generalnu sliku - priča profesor molekularne medicine sa Sveučilišta u Oxfordu.

Što se tiče cijepljenja, kaže kako je ono u Velikoj Britaniji usko povezano s financijskom moći i obrazovanjem.

- Isto tako, Britanci su zakupili cjepiva od različitih proizvođača i uzeli ih unaprijed da bi populaciju zaštitili tri puta. Hrvati su osigurali cjepiva da ne mogu niti jedanput zaštititi svoju populaciju - rekao je.

'Cjepiva nisu nastala prebrzo'

Spominje i kako se mnogi boje jer smatraju da su cjepiva nastala prebrzo.

- Nisu u pravu. Neka cjepiva su se dulje razvijala, ali za to ima puno razloga. Jedan od njih je i razvoj znanosti. Za neka cjepiva su postojali konstrukti i trebalo je mutirati samo mali dio sekvence i krenuti s ispitivanjima. Znanje i tehnologija je postojala pa je to išlo brže - kaže Ramadan.

Dodaje kako su sva cjepiva koja su odobrena i koja će biti odobrena, 100% sigurna protiv teške Covid infekcije.

- Samo s prvom dozom Pfizera i AstraZenece vi imate zaštitu 60-70 posto - tvrdi.

Dodaje kako je istina da se javljaju alergijske reakcije na cjepivo, ali i da nam je ovo cjepivo trebalo hitno pa se stigne još izmijeniti.

- S Pfizerom se u Velikoj Britaniji procijepilo 10 milijuna ljudi, a smrtnih slučajeva je bilo 283. S AstraZenecom se cijepilo 18.1 milijun ljudi, a 421 je umrlo. No, nemojte zaboraviti da, ako se cijepite, niste zaštićeni od prirodne smrti, to nitko nije rekao. Rusi ne komuniciraju svoje rezultate, odnosno prikrivaju ih i to nije transparentno - smatra Ramadan.

Dao je usporedbu:

- Da se u Hrvatskoj svi cijepe AstraZenecom, na 4 milijuna ljudi bilo bi 9 smrtnih slučajeva kao posljedica cijepljenja. Podaci pokazuju da će 1 od 46 zaraženih umrijeti od Covida. Tako bi od Covida umrlo 90.000 ljudi, a od cjepiva 9. Dakle, korona je 10.000 puta opasnija od cjepiva. Isto tako, 20-30% lijekova uzrokuje trombozu. Recimo, kada bi svi stanovnici Hrvatske uzeli Viagru bilo bi 184 fatalna slučajeva. Dakle, i Viagra je opasnija.

Na pitanje treba li se popiti, recimo Aspirin, nekoliko dana prije ili poslije cijepljenja, odgovara: 'Oni smanjuju zgrušavanje krvi, ali djeluju drugačije. To je dobro pitanje i ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Ako imate neku autoimunu bolest, možete uzeti jednu tabletu ako ćete se bolje osjećati'.

'Ako se želite kretati, cijepite se'

Ističe kako oni koji se ne žele cijepiti mogu biti fatalan čimbenik za iskorjenjivanje Covida-19.

- Covid nije kao SARS i MERS koji su bili patogeni. Puno je asimptomatskih pa ćemo s ovim virusom morati živjeti dugo. Godinama i godinama to rješavati cijepljenjem - govori.

Dotaknuo se i pitanja o Covid putovnicama.

- Ja sam radikalan. Ako se želite kretati cijepite se, a ako ne budite zatvoreni kod kuće. No, mislim da bez cijepljenja nećemo izaći iz ove pandemije - kaže i dodaje kako daje prednost mRNA cjepivima te da smatra da su ona budućnost.