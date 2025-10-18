Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Proglašen Dan kravate - modni detalj kojeg su 'izmislili' Hrvati

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 1 min
Proglašen Dan kravate - modni detalj kojeg su 'izmislili' Hrvati

Dan kravate slavi hrvatski izum koji je osvojio svijet. Francuski kralj Luj XIV. nosio ju je već u sedmoj godini, a ubrzo je kravata postala modni hit i u Engleskoj i SAD-u

Slaveći podrijetlo kravate iz 17. stoljeća, kad su hrvatski vojnici u Tridesetogodišnjem ratu nosili rubac oko vrata, Hrvatski sabor je 18. listopada 2008. godine današnji dan proglasio Danom kravate. Taj detalj izazvao je veliko zanimanje Parižana, koji su oduvijek bili pojam za stil i modu te su rado prihvaćali novitete na tom području. Tako je mladi francuski kralj Luj XIV. počeo nositi kravatu 1646. godine, kad je imao samo sedam godina, te je tako na neki način odredio modni standard svih francuskih plemića. Taj su detalj usvojili noseći ga à la Croate ili na hrvatski način - po uzoru na hrvatske vojnike. To je postao korijen nove francuske riječi: cravate. U Engleskoj kravata postaje modni trend nakon što se Karlo II. s njom vratio iz izgnanstva, a poslije Prvog svjetskog rata postaje česti detalj u muškim odjevnim kombinacijama i u SAD-u. Dvojica stručnjaka izračunala su kako danas postoji oko 85 teorijskih načina za vezivanje kravate, a to dovoljno govori o tome koliko je prihvaćena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025