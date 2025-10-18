Proglašen Dan kravate - modni detalj kojeg su 'izmislili' Hrvati

Slaveći podrijetlo kravate iz 17. stoljeća, kad su hrvatski vojnici u Tridesetogodišnjem ratu nosili rubac oko vrata, Hrvatski sabor je 18. listopada 2008. godine današnji dan proglasio Danom kravate. Taj detalj izazvao je veliko zanimanje Parižana, koji su oduvijek bili pojam za stil i modu te su rado prihvaćali novitete na tom području. Tako je mladi francuski kralj Luj XIV. počeo nositi kravatu 1646. godine, kad je imao samo sedam godina, te je tako na neki način odredio modni standard svih francuskih plemića. Taj su detalj usvojili noseći ga à la Croate ili na hrvatski način - po uzoru na hrvatske vojnike. To je postao korijen nove francuske riječi: cravate. U Engleskoj kravata postaje modni trend nakon što se Karlo II. s njom vratio iz izgnanstva, a poslije Prvog svjetskog rata postaje česti detalj u muškim odjevnim kombinacijama i u SAD-u. Dvojica stručnjaka izračunala su kako danas postoji oko 85 teorijskih načina za vezivanje kravate, a to dovoljno govori o tome koliko je prihvaćena.

