Ako progutate žvakaču gumu, to nije opasno

Kanađanin Justin zabavio je pratitelje na društvenoj mreži 'otkrićem' o tome da gutanje žvakaće gume nije opasno, odnosno da se ona kreće kroz probavni sustav i izlazi nakon nekoliko sati

<p>Jedan student medicine otkrio je napokon istinu o tome gdje nestaje žvakača guma nakon što ju progutate i može li to naštetiti vašem organizmu. Mladi Kanađanin Justin (23) koji na TikToku objavljuje kao @justinmedschool objasnio je da, bez obzira na to što mnogi vjeruju da žvakača guma koju progutate godinama ostaje u organizmu i može mu trajno naštetiti, to jednostavno nije istina. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kakve slatkiše jedemo</p><p>- Odrastao sam u uvjerenju da žvaka ostaje u želucu sedam godina i može začepiti crijeva, no to općenito nije štetno. Žvaka se kreće kroz probavni sustav i izlučuje netaknuta - kaže. </p><p>Tisuće ljudi koji su gledali video koji je objavio bili su impresionirani time što je objavio. Mnogi kažu da su tek sad osvijestili da su cijeli život 'živjeli u laži'. </p><p>- Progutao sam ogroman komad žvakaće gume kada mi je bilo sedam godina. Sad imam 26 i pitao sam se je li još u meni, napisao je jedan komentator. </p><p>Ipak, iako kaže da od gutanja žvakaće gume neće biti štete, Justin to ipak ne savjetuje. </p><p>- Nema štete, ali nema ni koristi - napisala je još jedna studentica medicine u komentarima. </p><p>- Može biti opasno zbog mogućnosti gušenja, i može blokirati probavu u probavnom traktu - stoji u komentarima, dok jedan komentator kaže kako, ako slučajno progutamo žvakaću, treba piti puno hladne vode. Ona će omogućiti da žvaka lakše prođe kroz tijelo. </p><p>I informacije objavljene na Healthlineu idu u tom pravcu: Istraživanja su pokazala da tijelo ne može probaviti žvakaću gumu, već ona prođe kroz njega i izbaci se u stolici otprilike za 40 sati. Zabrinuti se treba jedino ako progutate veću količinu žvakaće gume u kratkom vremenu, jer bi ona doista mogla začepiti crijeva, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8390779/Medical-student-reveals-truth-chewing-gum-stays-stomach.html">Daily Mail.</a> </p><p>- Simptomi začepljenja obično uključuju bol u trbuhu i zatvor, ponekad i povraćanje, pa se u tom slučaju treba obratiti liječniku, ističu na tom portalu. Zato imajte na umu da djeca ne bi smjela žvakati dok još nisu dovoljno odrasla da imaju svijest o tome da žvaku nije dobro gutati. </p><p> </p>