Proizvodi koji mogu trajati duže od roka: Bijela riža, sol, pasta...

Stručnjaci ističu da pojedine namirnice i njihove rokove valjanosti treba uzeti s velikom rezervom. Time ćete pomoći svom novčaniku, ali i planetu.

Prema SaveTheFood.com, 40 posto sve hrane u SAD-u završi u otpadu, a prema Agenciji za zaštitu okoliša (EPA), ukupna proizvodnja krutog komunalnog otpada u 2018. iznosila je oko dva kilograma po čovjeku na dan, piše Bestlifeonline.

Čovječanstvo ipak može puno bolje od toga, pa sljedeći put kad budete provjeravali stanje smočnice, imajte na umu da sljedeći proizvodi vrijede puno duže nego što piše na ambalaži.

1. Bijela riža

- Nekuhana bijela riža visoko je obrađen i rafiniran sastojak i može trajati do šest mjeseci nakon isteka roka trajanja ako se čuva u hermetički zatvorenoj posudi - kaže Ruiz Asri iz Honest Food Talks i stručnjak za azijsku kuhinju.

2. Umak od soje

Spremni za ovo? Asri kaže da se umak od soje može konzumirati dvije do tri godine nakon isteka roka valjanosti.

- Budući da je napravljen postupkom fermentacije i sadrži visoku koncentraciju natrija, soja umak ima vrlo dug vijek trajanja ako se čuva na hladnom i suhom mjestu i dalje od izravnog sunčevog svjetla. Rok valjanosti više je vodič za kada ga je najbolje konzumirati jer će sojin umak s vremenom postupno izgubiti okus - kaže Asri.

3. Sol

Prema web stranici Morton Salta, sol nema rok trajanja. Proizvodi od soli koji sadrže jod, začine, boje i arome mogu s vremenom pogoršati neka svojstva, ali obična kuhinjska sol ili krupna morska sol koju posipate po jelima vrijedi i do pet godina nakon označenog roka trajanja ako je čuvate u adekvatnim uvjetima.

4. Određeni proizvodi za kozmetiku

Prema Upravi za hranu i lijekove SAD-a (FDA), proizvodi pohranjeni u idealnim uvjetima mogu biti ispravni za korištenje dugo nakon isteka roka valjanosti. Nedavni članak Allure navodi da neotvoreni puder može trajati nekoliko godina, a kada se otvori, najbolje ga je zamijeniti nakon šest do 12 mjeseci.Lak za nokte, također kažu, neće se pokvariti zbog bakterija, ali će se na kraju previše osušiti i neće koristiti svojoj namjeni.

5. Pasta za zube

Jasno kao dan, Crestova web stranica kaže: "Možete li koristiti pastu za zube kojoj je istekao rok trajanja? Jednostavan odgovor je da." Međutim, postaje manje učinkovita u sprječavanju karijesa.

6. Proteinski prah

Kao i kod većine stvari na ovom popisu, datumi isteka proteinskog praha imaju veze s kvalitetom, a ne sigurnošću. Imajući to na umu, Healthline kaže da je "vjerojatno sigurno" koristiti proteinski prah ubrzo nakon isteka roka trajanja sve dok nema znakova da se pokvario. Ali ako želite izgraditi mišiće, imajte na umu da je Healthline također istaknuo kako sadržaj proteina u prahu može opadati s godinama.

7. Neotvoreno smrznuto voće i povrće

- Možete jesti neotvorena pakiranja voća i povrća koja su bila zamrznuta do otprilike osam do 10 mjeseci nakon navedenog roka valjanosti. To je zato što ultra niska temperatura sprječava rast mikroorganizama- kaže za Rachel Scott, suosnivačica i liječnica National TASC LLC.

- Neotvoreno je ključna riječ. Ako je ambalaža bila otvorena ranije, sadržaj je bio izložen drugim mikroorganizmima, a možda je bilo i onih koji su uspjeli preživjeti vrlo niske temperature i pokvariti hranu - dodaje Scott.

8. Mješavina za kolače

Vjerojatno je u redu koristiti mješavinu za kolače godinu ili dvije nakon isteka roka valjanosti, prema Does It Go Bad? web stranici.

- Sve što trebate je dodati malo praška za pecivo ili sode bikarbone kako biste nadoknadili sredstvo za dizanje koje je izgubilo snagu - navodi se na stranici.

9. Konzervirana roba

Sve namirnice koje godinama stoje na policama smočnice u sigurne. Većina hrane koja je stabilna na polici sigurna je na neodređeno vrijeme, prema američkom Ministarstvu poljoprivrede (USDA). Konzerve će trajati godinama, kažu, sve dok je limenka u dobrom stanju. Valja ih baciti tek ako se na limenci pojavila hrđa ili se konzerva napuhnula.

Podrazumijeva se, ali svejedno ćemo to reći da, iako se proizvod općenito smatra sigurnim za korištenje nakon isteka roka valjanosti, uvijek trebate tražiti znakove propadanja.

- Ako hrana ima čudnu boju, miris ili vidljivu plijesan, treba je baciti. Kad ste u nedoumici, bacite je - zaključila je liječnica i dijetetičarka Libby Mills, glasnogovornica Akademije za prehranu i dijetetiku.

