Proizvodi sa dodatkom propolisa kao pomoć kod respiratornih infekcija

Propolis, pčelinji “štit” nastao od smola biljaka, prepoznat je po svojim antioksidativnim i zaštitnim svojstvima te se tradicionalno koristi kao pomoć kod respiratornih infekcija, osobito kada se želi ublažiti nadražaj i podržati imunološki sustav.

Što je propolis i zašto ga mnogi biraju kao prirodan oslonac

Propolis je smolasta tvar kojom pčele oblažu košnicu. Sadrži flavonoide, aminokiseline i druge bioaktivne spojeve zbog kojih se povezuje s prirodnim mehanizmima obrane. U kontekstu dišnih bolesti ne smatra se lijekom u kliničkom smislu, ali može biti koristan kao dopuna dnevnoj rutini. Njegova namjena je podržati regeneraciju sluznice. Zahvaljujući kombinaciji prirodnih spojeva, propolis djeluje protiv bakterija, gljivica i virusa. Također, ublažava upale, uništava otrove te djeluje kao lokalni anestetik.

Respiratorne infekcije ukratko

Respiratorne infekcije obuhvaćaju virusne i bakterijske upale gornjih i donjih dišnih puteva, od obične prehlade do upale sinusa, grla ili bronha. Najčešći simptomi su kašalj, začepljen nos, grlobolja, promuklost, povišena temperatura i opća slabost. Većinu blažih stanja uzrokuju virusi i prolaze uz mirovanje, unos tekućine i blage, lokalne pripravke. Ako se jave teži simptomi poput povišene temperature i otežanog disanja, potrebno je potražiti medicinsku procjenu.

Radovan Petrović – apiterapijski pristup iz hrvatskih pčelinjaka

Radovan Petrović specijaliziran je za proizvode na bazi pčelinjih sirovina iz hrvatskih pčelinjaka, uz fokus na apiterapiju i edukaciju. U ponudi su dodaci prehrani, kozmetički preparati i gourmet medovi obogaćeni voćem, povrćem i začinskim biljem. Poseban naglasak stavlja se na stručne savjete i pravilnu upotrebu, što je važno kada se proizvodi s propolisom koriste kao podrška kod prehlade, kašlja i nadraženog grla.

Melbrosan, Pulmomed i Laringomed: ciljane formule za dišne puteve

Melbrosan: formulacija koja kombinira pčelinje proizvode s tinkturama od timijana i jaglaca. U hladnoj sezoni mnogi ga odabiru kada žele olakšati iskašljavanje kod kroničnog i akutnog bronhitisa, naročito kod djece.

Pulmomed: U praksi se najčešće koristi tijekom razdoblja pojačanog kašlja jer smanjuje iritaciju, obnavlja sluznicu, djelotvorno oslobađa sekreciju.

Laringomed: Osmišljen za grlo i glasnice, koristan kod promuklosti i grebanja u grlu. Propolis kao prirodni antibiotik djeluje antiseptički i uklanja žarište upale.

Foto: Radovan Petrović

Sva tri proizvoda oslanjaju se na sinergiju propolisa i biljnih sastojaka, s namjerom da se ublaže lokalni simptomi i pruži podrška prirodnim obrambenim mehanizmima, uz svijest da je oporavak najbrži kada su odmor, tekućina i uravnotežena prehrana prioritet.

Osjetljivost i savjetovanje prije korištenja

Osjetljivost na pčelinje proizvode, trudnoća, dojenje i kronične bolesti su razlozi za prethodno savjetovanje. Prednost platforme Radovan Petrović je besplatno individualno savjetovanje telefonom ili epoštom, mogućnost popusta na veće narudžbe te besplatna dostava iznad 38 eura. Edukativni blog dodatno pomaže razumjeti razliku između preventivne podrške i potrebnog medicinskog liječenja, kako bi se svaki proizvod koristio smisleno i odgovorno.

U sezoni kada su virusne infekcije učestalije, pažljivo odabrani proizvodi s propolisom mogu biti praktična nadopuna dnevnim navikama. Od toplog čaja do ciljane formulacije poput Melbrosana, Pulmomeda ili Laringomeda, pristup ostaje isti: nježna, promišljena podrška organizmu uz poštivanje signala tijela i pravodobno traženje stručnog mišljenja kada je to potrebno.