Čak 224 osobe u nešto manje od mjesec dana prijavile su se za anonimnu besplatnu psihološku podršku preko internetske stranice Brave Together. Dovoljan je bio samo jedan poziv, odnosno najava da se prijave svi oni koji su nedavno imali problema s anksioznošću i depresijom i zatraže stručnu pomoć.

- To govori koliko su svakodnevni problemi u kombinaciji s pandemijom koronavirusa i proživljenim potresima utjecali na mentalno zdravlje građana i koliko je važno osigurati odgovarajuće mehanizme pomoći“, istaknula je psihologinja Nikolina Vodanović iz udruge Igra.

Brave Together je dio globalne inicijative s ciljem destigmatizacije anksioznosti i depresije, suvremenih mentalnih teškoća s kojima se nosi sve veći broj ljudi, pogotovo mladih, koju je pokrenuo Maybelline NY u suradnji s udrugom Igra. Inicijativa je simbolično započela u listopadu, koji je na međunarodnoj razini poznat kao Mental Health Awareness Month.

Ideja je da se svima koji trebaju pomoć omogući jednostavna prijava putem kontaktnog obrasca, nakon čega će im se javiti stručnjak koji na temelju razgovora može preporučiti korake prema rješenju problema. Ovisno o procjeni, preporuka podrške u koju udruga može uključiti može biti sesija „jedan na jedan“ ( razgovor sa stručnjakom nasamo) ili grupno savjetovanje.

- Najčešći problemi s kojima se osobe javljaju su tegobe proizašle iz anksioznosti i depresije, a upravo zbog toga je i pokrenuta kampanja. Neki od najčešćih upita i opisa problema onih koji nam se jave su prilagodba i podnošenje situacije s koronavirusom, kao i posljedice koje je na mentalno zdravlje građana ostavio potres. Iz opisa i upita vidljivo je da osobe često ne znaju od kuda krenuti i kome se obratiti kada kod sebe prepoznaju narušeno mentalno zdravlje, a žele uspješno funkcionirati u svakodnevnim obavezama. Nažalost, građani nemaju jasne i adekvatne informacije o tome kome se u zdravstvenom sustavu trebaju obratiti ili koja je točno razlika između psihijatra, psihologa ili psihoterapeuta - rekla je Nikolina Vodanović. Dio ljudi se javio jer su zahvaljujući ovoj kampanju osvijestili da to što im se događa ima svoj naziv, a najčešće je riječ o anksioznosti.

- S druge strane postoje upiti iz kojih je vidljivo da su ljudi svjesni toga koja im podrška treba, primjerice psihoterapija, no ili je ne mogu platiti ili su je pokušali dobiti u svojoj sredini, ali ih nitko nije mogao primiti. To je trend koji primjećujemo u posljednje vrijeme. Savjetovališta u udrugama su puna - postoje liste čekanja, ali jednako tako su i privatne prakse psihoterapeuta prebukirane. Iz toga razloga, puno manji broj psihoterapeuta, u odnosu na ranije, prima nove klijente - upozorava psihologinja.

Dodaje kako među slučajevima koji su se javili prevladava podrška „jedan na jedan“. No kako su pomalo obrađivani upiti, postala je jasnija potreba o formiranju grupa koje su se na temelju određenih kriterija pokazale kao dobar oblik dodatne podrške – primjerice grupa psiho-edukativnog karaktera u koju smo uključili isključivo osobe s anksioznim tegobama. Na taj su način korisnici osvijestili što im se to događa i dobili potrebnu podršku jer su uvidjeli da postoje osobe koje se suočavaju sa sličnim simptomima pa imaju osjećaj da više nisu sami u tome, ističe sugovornica.

Iako je odaziv građana vrlo velik, u udruzi Igra zasad kažu kako nema potrebe za povećanjem broja stručnjaka koji sudjeluju u projektu. Sveukupno je u kampanji sudjelovalo 14 osoba, od čega osam stručnjaka koji pružaju direktnu pomoć.

- Ova je kampanja već do sada pokazala kako postoji znatan broj osoba koje traže pomoć i podršku, tu istu pomoć i podršku ne mogu dobiti na drugom mjestu jer je ili nema ili si je ne mogu priuštiti s obzirom na to da zahtjeva značajna financijska sredstva - odgovara Nikolina Vodanović na pitanje koliko su ovakvi projekti važni i treba li pozvati sve one koji udrugama mogu pružiti podršku da se u to uključe.

Dodaje kako udruga Igra prvi puta radi neku kampanju na ovaj način i u ovom opsegu.

Bilo je puno nepoznanica i očekivali smo faktore iznenađenja kroz kampanju. Unatoč tome, drago nam je da je Igra iskoračila izvan svoje komforne zone i odlučila se za ovaj projekt za koji mislimo da je jako važan za širu javnost i da je itekako potreban, što se i pokazalo kroz ova četiri tjedna kampanje, zaključuje.

Inače, svi oni koji osjećaju promjene u svom mentalnom zdravlju na YouTube kanalu udruge Igra mogu pronaći video snimke napravljene za potrebe ovog projekta, a kojima je cilj senzibilizacija javnost o važnost brige o mentalnom zdravlju i važnost traženja podrške, a među njima su i oni u kojima se opisuju simptomi anksioznosti i depresije.