Što nije u redu sa mnom? Što će se dogoditi ako...? Kako ću se izvući? Odakle mi novac?

- Najvažnija lekcija koju čovjek mora naučiti kako bi se oslobodio tjeskobe jest da je budućnost neizvjesna te da od razmišljanja o mogućim patnjama i problemima nema koristi - tvrdi Deepak Chopra, holistički terapeut i autor mnogo knjiga samopomoći.

POGLEDAJTE VIDEO Ove biljke pomažu kod tjeskobe i stresa:

Izvori tjeskobe mogu biti unutarnji nesvjesni sukob ili određena situacija poput traumatičnog iskustva ili stresa.

- Nitko ne voli neizvjesnost, no ako se prepustite tjeskobi i strahu zbog onoga što bi se moglo dogoditi, to će blokirati ispravno odlučivanje te ćete preuveličavati rizike - kaže Deepak Chopra.

Neizvjesnost, strah od gubitka i zdravstveni problemi samo su neki od okidača tjeskobe te ljudi lako upadaju u zamku samoosuđivanja, straha i nesigurnosti. U tom začaranom krugu lako podlegnu strahu od sebe ili imaginarnih opasnosti.

- Prvo treba shvatiti što se događa, identificirati pravoga sebe te shvatiti kako unutarnji nemir samo stvara nove probleme i strahove - objašnjava Chopra. Iz tog kruga izlazi se ako čovjek počne objektivno promatrati probleme i budućnost. Svaki dan pratite što vas vodi anksioznosti te bilježite negativne stavove, koje ubuduće trebate izbjegavati, te pozitivne, koji bi vam trebali postati motivacija.

Zabilježite negativna razmišljanja, pa nakon nekog vremena provjerite što je zaista pošlo po zlu, a što suprotno od vaših očekivanja. Stvari treba dočekati otvorena uma te shvatiti da se može dogoditi i nešto pozitivno. Premjestite misli od problema prema rješenju. Zato se vratite na četiri pitanja s početka i uz Choprine savjete naučite kako pobijediti negativne misli.

Što ne valja sa mnom?

Pitanje proizlazi iz osobne nesigurnosti i sumnje u sebe. Kad se borimo protiv toga, često zapnemo na suprotnom odgovoru “sve je u redu sa mnom”, a to traje dan, pa sutra ponovno počinjemo sumnjati. Lažni odgovor postaje ritual. Problem je u tome što pokušavate odgovoriti. Umjesto toga, zapitajte se zašto se bavite tim pitanjem.

Što će se dogoditi?

Pitanje predstavlja strah od budućnosti, nepovjerenje. Nikad ne znamo što će se dogoditi, no umjesto da se brinete zbog toga, morate živjeti u sadašnjosti. Budućnost je svima nepoznata, a brigom i strahom samo ćete stvoriti fantome, hipotetske mogućnosti i najgore scenarije. Oni nestaju čim preusmjerite pozornost na sadašnjost.

Kako ću se izvući?

Ovo pitanje dolazi od osjećaja da ste zarobljeni, pa je važno stvoriti prostor za kreativnost. Sumnjama blokirate kreativne tokove, panika vas neće dovesti do rješenja. Umjesto da gledate situaciju kao vaš zatvor, pogledajte je kao priliku da dokažete kako ste se sposobni boriti s problemima. Čim se riješite straha, otvorit će se kanali kojima putuju rješenja.

Odakle mi novac?

Na površini, riječ je o financijama. No pitanje dolazi iz osjećaja da vas novac štiti od gubitka kontrole. Umjesto da se bavite novcem, vrijeme je da stvorite sigurno mjesto u sebi. Prvi je korak da shvatite kako novac nije izvor sigurnosti (osim ako nemate za osnovne životne potrebe). Razumna količina novca nedvojbeno je jamstvo, ali osjećat ćete se sigurno kad to osjetite u sebi.

1. Pretvorite problem u skup racionalno posloženih zadataka

U životu sigurno ne biste zanemarili uplakano dijete, no zanemarujete svoje negativne misli, koje su mentalni ekvivalent dječjeg vapaja u pomoć. Kada u teškoj situaciji posegnete za pitanjem „Što nije u redu sa mnom“, zapravo priznajete da se osjećate uplašeno. Nemojte gurati tjeskobu od sebe, samo se malo odmorite i udaljite od neposrednog stresa. Duboko dišite. Kada osjetite da ste dovoljno mirni, napravite plan. Zapišite korake koje možete poduzeti da se stvari okrenu u pozitivu. Odredite prioritete, odnosno redoslijed aktivnosti i tako emocionalni događaj pretvorite u skup racionalnih aktivnosti, što je najbolji način da se izdignete prema rješenju.

2. Pronađite zdravu vanjsku perspektivu

Treba vam provjera plana – obratite se nekome u koga imate povjerenje, po mogućnosti osobi koja ima osobine koje želite steći: snažno samopouzdanje. Raspravite praktične stvari koje namjeravate učiniti, poslušajte savjete. Ne tražite savjetnika koji će vam reći „učiniti to“, ili će vas samo tješiti i pokazati razumijevanje za vaše strahove. Tražite nekoga tko istinski suosjeća i može potvrditi je li mu vaš plan ok, ili bi dodao i neke izmjene.

3. Ne vraćajte se na staro

Već smo spomenuli sklonost da nastavimo raditi ono na što smo navikli. Teškoća je u tome što vam je ta situacija poznata i previše je lako prepustiti se navici. To može promijeniti samo stvaranje novih navika. Dakle, ako osjetite da se vraćate na staro, zastanite i recite samome sebi: „Tako sam i došao do problema, od toga nema koristi“. Sigurno ćete to morati ponoviti više puta, ali je korisno. S vremenom će sve više mentalne energije biti posvećeno novim taktikama.

4. Proširite svoju svjesnost

Zastarjela uvjerenja, ritualno razmišljanje, navike, inercija, strah i niska očekivanja stišću um. To su izazovi s kojima se ozbiljno morate suočiti, a najbolja je taktika da proširite svoju svjesnost. Recimo da osjećate odbojnost prema nekome. To je uobičajeni način razmišljanja, no ako postanete otvoreniji, počet ćete podnositi tu osobu, vidjeti i njene dobre strane i možda ih čak zavoljeti na neki način. Jednostavno morate otpustiti uvjerenja i stari način razmišljanja i hodati otvorena uma.

5. Preuzmite punu odgovornost

Naši umovi stvaraju našu stvarnost. Nakon što se suočite s ovom činjenicom, to može biti porazno. Svi potajno nastojimo pobjeći od odgovornost za stvaranje situacija u kojima se nalazimo i ne želimo se suočiti s bolnom istinom da je to rezultat našeg djelovanja. Naši umovi nam služe za projeciranje krivnje i osude drugih, umjesto da razmislimo o tome što sami sebi ponekad radimo. Moć da stvorite svoju stvarnost, koja počinje izgradnjom sebe kao zrele osobe, otvara put do najvećih životnih radosti.

6. Razvijte višu viziju svog života

Naravno, ne samo tako da preuzmete odgovornost samo za loše stvari u vašem životu – odgovorni ste i za ono dobro. Ako imate viziju koju slijedite, postići ćete i više. Dobre stvari postat će sve značajnije ako postavite ljestvicu i tarifno brojilo za dugoročno ispunjenje. To je bolje nego da samo evidentirate niz kratkoročnih užitaka. Naime, ljudi bez vizije mogu nakupiti puno malih zadovoljstava, ali oni s vizijom mogu život učiniti lijepim. Pokušajte si dati odgovor na pitanje “Tko sam ja?” i okrenite svoj ​​odgovor u pozitivne akcije.

7. U potpunosti iskoristite svoje uspjehe

Kad počnete pretvarati svoj ​​um u svoga prijatelja, svaki korak naprijed treba biti pojačan. Tako se u mozgu stvaraju novi neuronski putovi koji traju. Bez toga, uspjesi će se činiti kao sitnica, a problemi ostati podjednako važni. Pozitivne stvari postaju moćnije tako da slavite svoje uspjehe družeći se s ljudima koji su dobri uzori, da učite biti emocionalno otporni i tako da stječete samosvijest. Najveća snaga koju imamo je snaga za stvaranje stvarnosti. Bit mudrosti je da shvatite kako uvijek postoji rješenje te da um, koji može stvoriti toliko patnje, ima beskonačan potencijal za stvaranje pozitivnog.