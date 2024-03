Proljetna modna drama: Kako u stil uklopiti snažnije tonove

Boje djeluju na naše raspoloženje, psiholozi često ističu kako se u njima osjećamo veselije. Zato se dizajneri svako proljeće, čim se temperature malo podignu, igraju stilskim varijantama koje su atraktivne već na prvi pogled.

Foto: Dreamstime

Nerijetko je tu inspiracija cvijećem, jer floralni su motivi ipak simbol proljeća, oko nas sve cvate. Neodoljive ruže, božuri, ali i poljsko cvijeće poput suptilne tratinčice, neiscrpan su izvor modnih ideja za kreativce diljem svijeta. No neki kao da se 'boje' šarenila i boja, stoga s pažnjom pristupaju odjeći jarkih tonova.

Najlakše je uvući se u nešto tamno, no samo jedan komad u boji, kao što je crveni sako, podiže stilsku energiju. Odličan je za dan, ali i neke večernje situacije. I odijela su šarena, otkrivaju boje, time formalni kroj postaje nježan.

Foto: h&m

Kreacije boje ljubavi ovo proljeće oduševit će nas na sakoima, laganim kaputima, ali i haljinama koje silueti daju super ženstveni dojam. Uz to paše zlatni nakit, jer sjaj nas podsjeća na divno proljetno sunce.

Kad je riječ o kombiniranju šarenih komada, praktično je birati ih po nekom skladu - bilo da se radi o stilu ili naglasku na neku boju. Dakle, više komada kojima je zajednička primjerice zelena, dobro će izgledati u brojnim kombinacijama. Na taj način ljubiteljice eklektičnog stila često kreiraju outfit, time da u komadima pronalaze neku sličnost ili poveznicu.

Foto: Instagram / ninasandbech

A kad je riječ o jednobojnim komadima, tu je praktično nositi nešto konkretnih, jačih tonova ili neka sve bude - pastelno. Dakle, držimo se jačine tona, odnosno bolje je kad je čitava silueta jednako naglašena. Ako s druge strane želimo nešto posebno naglasiti, onda je samo jedna stvar jakog tona, ostalo je samozatajno.

Foto: Instagram / styled.daisy

Pruge su čest detalj na kreacijama za tople dane, asociraju nas na more i daleke obale. U svijetu dizajna nosimo ih na casual način, no fora su i uz nešto glamuroznog predznaka kao što je saten. Uz rozu djeluju nježno, no za poslovni dojam mornarskim prugama dodajte sako, može i onaj blagog, floralnog motiva.

Foto: Dreamstime

Zelena je simbol proljeća, a tu su onda druge boje koje je uvjerljivo slijede. Za poseban dojam igrajte se teksturama - sjajno na mat i slično. Lagani materijali često imaju druge raznovrsne teksture, primjerice rebrasto ili reljefno, jer su tanki i praktični za dizajnerske igre. Koji god stil imali, boje je lako uklopiti, outfit će dobiti na energiji, a silueta postati privlačna.