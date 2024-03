Proljetna njega sobnih biljaka: Obrežite korijenje, presadite što treba, odstranite uvele listove

Osim onih na otvorenom, i sobne biljke u zatvorenom prostoru trebaju proljetnu njegu. Nakon mirovanja one će prijeći u fazu rasta, pa je dobro presaditi ih u veći lonac i pognojiti. Biljku definitivno treba izvaditi iz posude, razrahliti joj korijenje i malo ga obrezati pa, ako nemate veću, biljku možete vratiti u istu posudu. Presađivanjem u novu zemlju biljkama omogućujete izvor hranjivih tvari potrebnih za rast. Ako ste se ipak odlučili za veći lonac, on ne smije biti više od pet centimetara veći od prijašnjeg. Presađivati je najbolje u ožujku i travnju. Presađivanje je, valja imati na pameti, stresno za biljke, pa presadite samo one koje morate.

Od gnojiva koje im je sad potrebno najbolje je koristiti tekuće gnojivo, koje će ih dobro nahraniti. To su riblja emulzija, morske alge i druga organska gnojiva koja treba dobro razrijediti.

Proljeće je i odlično vrijeme da odstranite uvele listove ili one koji su požutjeli ili posmeđili, ali i stabljike bez listova ili one dugačke bez mladih listića. Umjesto njih izrast će nove stabljike. Čišćenje listova, tuširanje i njega biljaka na proljeće također su obavezni jer nakupljena prašina na listovima sprečava proces fotosinteze i blokira doticaj svjetlosti. Zato cijelu biljku dobro istuširajte srednjim mlazom, s tim da iz tretmana izuzmete sukulente i kaktuse. Ako biljke imaju veće listove, možete ih prebrisati mekom krpicom, jedino pazite da očistite obje strane lista. Za preventivu premažite listove mješavinom neem tonika i vode, a tako ćete spriječiti pojavljivanje nametnika i plijesni.

Ako ste svoje zelene ljubimice selili u jesen, možda je vrijeme da ih vratite na njihovo mjesto. Južni i zapadni prozori dobivat će puno više svjetlosti, pa pripazite da ih tamo ne “opali” sunce. Na ta mjesta i ona s direktnim suncem postavite kaktuse i sukulente. Već sad neke biljke možete preseliti van, odnosno u hodnik, a za ostale češće otvarajte prozore jer će im odgovarati svježi zrak.