Promocija knjige koja ruši mit da su književne večeri dosadne - 'Daj da ti nacrtam'

U organizaciji portala She.hr i naklade Poetika održana je promocija knjige Daj da ti nacrtam autorice Tee Bašić, koja je još jednom potvrdila da književni događaji mogu biti puno više od klasičnih predstavljanja. Mogu biti prostor susreta, dijaloga, inspiracije i opuštenog zajedništva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:51 Više od 118 tisuća djece u čitalačkom izazovu ‘15 po 15 - Cijela Hrvatska čita djeci’ | Video: 24sata/Neva Žganec/PIXSELL

Večer je otvorio Krešimir Stanić iz naklade Poetika, koji je istaknuo važnost podrške domaćim autorima: „Hvala svima što ste došli u tako velikom broju, što ste podržali autoricu i dali dodatnu težinu ovoj priči.

Foto: PROMO

Ovo je prva knjiga Poetike nekog domaćeg autora, ne zato što smo tek sada odlučili izdavati hrvatske autore, nego zato što smo čekali pravu knjigu i pravu autoricu”, poručio je Stanić.

Foto: PROMO

Knjiga koja spaja stručnost i pristupačnost

Stručna urednica knjige Lea Murn, dr. med., psihijatrica i logoterapeutkinja, naglasila je kako knjiga ne zamjenjuje stručnu pomoć, ali može biti važan prvi korak u razumijevanju vlastitih emocionalnih i psiholoških obrazaca. Dodala je i kako joj se javio bivši klijent s kojim je ranije radila u psihoterapiji te je, nakon čitanja knjige, rekao da mu je knjiga „kao sažetak svega kroz što je prošao na terapiji, na jednom mjestu”.

Foto: PROMO

Ilustracija koja mijenja perspektivu

Poseban dojam ostavila je ilustracija koja prikazuje mali krug problema unutar velikog kruga života. Moderatorica Sanja Srdić Jungić istaknula je kako joj je upravo taj vizualni prikaz pomogao da vlastite izazove sagleda iz šire perspektive.

Foto: PROMO

S tom se tvrdnjom složila i Ljubica Jurič, urednica portala She.hr, koja ističe kako se način konzumacije sadržaja promijenio: 'Ljudi danas ne čitaju samo tekst, oni gledaju i fotografije. U tom smislu ilustracije u knjizi nisu samo estetski dodatak, nego i pametan marketinški potez. One pomažu zadržati čitatelja od početka do kraja i vode ga kroz sadržaj bez gubitka pažnje', naglasila je Jurič.

Na sličan način o knjizi je govorila i Petra Gabriša, mag. paed., koja je istaknula jednostavnost i pristupačnost teksta: 'Odmah sam znala da će ova knjiga biti čitana. Napisana je jasno, čitljivo i razumljivo i to je njezina najveća snaga', istaknula je Gabriša.

Foto: PROMO

Nakon službenog dijela uslijedilo je potpisivanje knjiga i neformalno druženje, a atmosfera je potvrdila da promocije knjiga mogu biti istovremeno kulturni, društveni i lifestyle događaji. Daj da ti nacrtam tako je još jednom pokazala da knjiga ne završava na zadnjoj stranici, nego tek tada počinje živjeti.