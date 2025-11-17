Prvi mlazovi vode potekli su u prvim zgradama, a u ovoj je fazi postavljeno više od 5500 vodovodnih cijevi. U drugoj etapi dovršit će 12-katni vodotoranj
Proradio vodovod u Varaždinu
Dovršena je prva faza gradnje vodovoda u Varaždinu, piše Večernji list na današnji dan 1961. godine. Prvi mlazovi vode potekli su u prvim zgradama, a u ovoj je fazi postavljeno više od 5500 vodovodnih cijevi. U drugoj etapi dovršit će 12-katni vodotoranj, sa spremnikom za 300 kubičnih metara vode.
