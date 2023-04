'Prošao sam teško razdoblje s bivšom, no to crnilo je iza mene. U novoj sam vezi, ali...'

Dragi Mevludine,

prošao sam teško razdoblje s bivšom djevojkom, no to crnilo je iza mene. Nedavno sam ušao u novu vezu, no nisam siguran možemo li uspjeti. Vidite li nas zajedno?

šifra: dilema

Odgovor

Vrlo ste pozitivni, energični, stabilni i obrazovani te stoga nema razloga za brigu. Djevojka s kojom ste odnedavno također je sličnog karaktera. Prošla je veza bila za vas jako loša, no čini mi se da ste lekciju naučili, a da ste za emotivno vezanje i dalje spremni. Više je ona izgubila nego vi. Ova djevojka s fotografije ima jaki duh, vrlo je pozitivna i stabilna te vrlo poštena, direktna i otvorena.

Veza je počela kako i treba, vidim obostrane emocije i ljubav. Oboje ste zadovoljni, tako će se i nastaviti te nema razloga za brigu. Vidim vas zajedno, ona vam je suđena. Do kraja iduće godine vidim vas u braku, a onda vidim prelijepu djevojčicu i još djece.

Pozitivne promjene vas očekuju i na poslu u idućoj godini, a za dvije godine ćete ostvariti mnoge životne ciljeve. Važno je samo da se ne prepuštate strahu i nesigurnosti te da mislite pozitivno. Opustite se i uživajte.

Najčitaniji članci