- Pripremite se za Winnetou vikend u kultnom Roswell selu u Općini Fužine jer vas od 2. do 4. srpnja očekuju istinske kaubojske pustolovine. Petak je rezerviran za Kaubojske igre za hrabre (i punoljetne osobe) koje uključuju obaranje ruku, pucanje iz winchesterke i natjecanje u streličarstvu - kažu organizatori i pozivaju sve da im se pridruže, nakratko zaborave sve brige te se dobro zabave sa svojim mališanima.

- Program u petak počinje od 16 sati, a kaubojsku atmosferu začinit će poznati country tonovi te će se birati najbolji plesni par i najbolji kaubojski ili indijanski styling. Za svirku u kaubojskom tonu pobrinut će se band Country DJ Rabbit-pure country music. Subota je u potpunosti posvećena Dječjim kaubojskim igrama, a program započinje od 16 sati. Održat će se predavanje za djecu Šaptač konjima gdje će se djeca naučiti o zanimljivom suživotu kauboja i konja, njihovim navikama, doznati zanimljivosti o konjima, sedlanju konja, bacanju lasa i sl.

- Od 18 sati započet će dječji poligon u kojem će se maleni kauboji i Indijanci okušati u skakanju u vrećama po sijenu, trkanju jajima, bacanju loptice kroz kaubojski obruč, a sve to kroz igru i neizostavno dobro raspoloženje - dodali su.

Svi sudionici će, kažu, biti podijeljeni u tri kategorije:

- Tijekom programa sudionike će zabavljati veselo društvo iz benda Try TaxUs, bivšeg sudionika TV show-a THE VOICE Hrvatske Gorana Oreškovića. U nedjelju od 16 sati posjetitelji će uživati u show predstavi Indijansko blago. Ujedno, moći će sudjelovati i u samoj predstavi, kao dio glumačke ekipe, ako to žele. Naime, sudjelujući u predstavi u glumačkom sastavu okušat će se u neizostavnom okršaju Indijanaca i kauboja što je svakako neodoljiv doživljaj. Glumačke vještine nisu potrebne, a dress code je kaubojski ili indijanski. Također, bit će dostupan i facepainting u indijanskom stylingu - pojasnili su.

- Show predstava bit će snimana, a program će glazbeno obogatiti Don Karlos and The Preachers band. Više informacija i cijene kotizacije za program te ulaznica za Roswell selu potražite na Facebook stranicama. Sva događanja održavaju se u skladu s epidemiološkim mjerama - dodali su.